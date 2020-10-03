Пашинян: Баку не смог решить ни одну стратегическую задачу в Карабахе
17:02 03.10.2020 (обновлено: 17:10 03.10.2020)
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Десятки тысяч азербайджанских солдат атакуют позиции Карабаха, но им не удалось решить ни одну стратегическую задачу, заявил в обращении к соотечественникам премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Сотни танков и боевых машин пехоты, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов и сотни беспилотников, десятки тысяч пехотинцев атакуют по всей линии соприкосновения. Один боевой пост атакуют 150 -200 солдат противника. Эти атаки повторяются, сопровождаются ракетными и артиллерийскими ударами", - сказал Пашинян.
По его словам, несмотря на все эти усилия, азербайджанским ВС не удалось решить стратегические задачи. "Наши военные и добровольцы показывают примеры героизма и стойкости. Уничтожены сотни единиц техники противника, десятки самолетов и вертолетов, сотни беспилотников. Потери в живой силе превышают несколько тысяч", - сказал Пашинян. Он сообщил, что бои на линии соприкосновения продолжаются и в субботу, армянская армия провела успешные контрнаступательные операции, уничтожив несколько подразделений специального назначения. Пашинян заявил также, что не сомневается в победе армянских сил.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе