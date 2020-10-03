https://ria.ru/20201003/karabakh-1578155736.html

Пашинян: Баку не смог решить ни одну стратегическую задачу в Карабахе

Десятки тысяч азербайджанских солдат атакуют позиции Карабаха, но им не удалось решить ни одну стратегическую задачу, заявил в обращении к соотечественникам... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T17:02

2020-10-03T17:02

2020-10-03T17:10

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

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в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости.</strong> Десятки тысяч азербайджанских солдат атакуют позиции Карабаха, но им не удалось решить ни одну стратегическую задачу, заявил в обращении к соотечественникам премьер-министра Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>.По его словам, несмотря на все эти усилия, азербайджанским ВС не удалось решить стратегические задачи. "Наши военные и добровольцы показывают примеры героизма и стойкости. Уничтожены сотни единиц техники противника, десятки самолетов и вертолетов, сотни беспилотников. Потери в живой силе превышают несколько тысяч", - сказал Пашинян. Он сообщил, что бои на линии соприкосновения продолжаются и в субботу, армянская армия провела успешные контрнаступательные операции, уничтожив несколько подразделений специального назначения. Пашинян заявил также, что не сомневается в победе армянских сил.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/aliev-karabakh-1578152265.html

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нагорно-карабахская республика

сша

нагорный карабах

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, армения, в мире