https://ria.ru/20201003/karabakh-1578153311.html

СМИ: турецкие фирмы нанимали охранниками направленных в Карабах сирийцев

Часть сирийцев, участвующих в боях в Нагорном Карабахе, изначально нанимались турецкими фирмами для охраны инфраструктуры в Азербайджане, утверждает британское... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T15:55

2020-10-03T15:55

2020-10-03T15:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

мария захарова

эммануэль макрон

москва

сирия

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156274/19/1562741988_0:145:2784:1711_1400x0_80_0_0_1c73833625190432f2a95d847ead93d1.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Часть сирийцев, участвующих в боях в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, изначально нанимались турецкими фирмами для охраны инфраструктуры в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, утверждает британское издание <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank">Guardian,</a> поговорившее с выходцами из Сирии, которые, по их собственным словам, перед началом эскалации в Нагорном Карабахе были переправлены в Азербайджан.Газета отмечает, что ранее выходцы из сирийской провинции Идлиб рассказали, что в течение последнего месяца военные командиры и посредники под видом турецких охранных фирм предлагали им работу, которая якобы должна была заключаться в охране наблюдательных постов и объектов нефтегазовой структуры Азербайджана. При этом им предлагалась зарплата в 10 тысяч турецких лир (около 1,3 тысячи долларов), что для них было "огромной суммой", указывает издание.Один из собеседников Guardian рассказал, что зарегистрировался на работу 18 сентября, а теперь находится на посту на линии соприкосновения в Карабахе, по которой ведется артиллерийский обстрел.Еще один собеседник издания отметил, что приехал в Азербайджан в составе контингента из тысячи сирийцев из поддерживаемых Анкарой протурецких группировок "Султан Мурад", "Сулейман Шах" и "Аль-Хамза", воевавших в Сирии как с правительством, так и с курдскими формированиями. Маршрут, описанный собеседником издания, подтверждают данные с сервиса FlightRadar, подчеркивает газета.Газета подчеркивает, что "сирийцы, отправленные в Нагорный Карабах, по всей видимости, носят синюю форму, типичную для азербайджанских пограничников".Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> сообщил, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.МИД России в среду заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечалось, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков НВФ, в частности, из Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в четверг заявила, что Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, и это не только информация из СМИ.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

Fed BI Паршивая овца (Турция) всё стадо (Азербайджан, Киргизстан, Казахстан, etc.) портит. Усмирить Эрдогана, тогда и Алиев утихнет. 18

riv v А что, кто-то сомневался? Эрдоган и Алиев позорят азербайджанский народ пустив туда террористов, позорят людей, которые 30 лет назад отдали жизни. 10

8

москва

сирия

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, мария захарова, эммануэль макрон, москва, сирия, азербайджан, в мире