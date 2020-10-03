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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578153311.html
СМИ: турецкие фирмы нанимали охранниками направленных в Карабах сирийцев
Часть сирийцев, участвующих в боях в Нагорном Карабахе, изначально нанимались турецкими фирмами для охраны инфраструктуры в Азербайджане, утверждает британское... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:55
2020-10-03T15:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
мария захарова
эммануэль макрон
москва
сирия
азербайджан
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Часть сирийцев, участвующих в боях в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, изначально нанимались турецкими фирмами для охраны инфраструктуры в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, утверждает британское издание <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank">Guardian,</a> поговорившее с выходцами из Сирии, которые, по их собственным словам, перед началом эскалации в Нагорном Карабахе были переправлены в Азербайджан.Газета отмечает, что ранее выходцы из сирийской провинции Идлиб рассказали, что в течение последнего месяца военные командиры и посредники под видом турецких охранных фирм предлагали им работу, которая якобы должна была заключаться в охране наблюдательных постов и объектов нефтегазовой структуры Азербайджана. При этом им предлагалась зарплата в 10 тысяч турецких лир (около 1,3 тысячи долларов), что для них было "огромной суммой", указывает издание.Один из собеседников Guardian рассказал, что зарегистрировался на работу 18 сентября, а теперь находится на посту на линии соприкосновения в Карабахе, по которой ведется артиллерийский обстрел.Еще один собеседник издания отметил, что приехал в Азербайджан в составе контингента из тысячи сирийцев из поддерживаемых Анкарой протурецких группировок "Султан Мурад", "Сулейман Шах" и "Аль-Хамза", воевавших в Сирии как с правительством, так и с курдскими формированиями. Маршрут, описанный собеседником издания, подтверждают данные с сервиса FlightRadar, подчеркивает газета.Газета подчеркивает, что "сирийцы, отправленные в Нагорный Карабах, по всей видимости, носят синюю форму, типичную для азербайджанских пограничников".Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> сообщил, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.МИД России в среду заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечалось, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков НВФ, в частности, из Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в четверг заявила, что Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, и это не только информация из СМИ.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Паршивая овца (Турция) всё стадо (Азербайджан, Киргизстан, Казахстан, etc.) портит. Усмирить Эрдогана, тогда и Алиев утихнет.
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А что, кто-то сомневался? Эрдоган и Алиев позорят азербайджанский народ пустив туда террористов, позорят людей, которые 30 лет назад отдали жизни.
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москва
сирия
азербайджан
РИА Новости
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обострение конфликта в нагорном карабахе, мария захарова, эммануэль макрон, москва, сирия, азербайджан, в мире

СМИ: турецкие фирмы нанимали охранниками направленных в Карабах сирийцев

15:55 03.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийский ополченец в освобожденном от боевиков поселке Сукейя в провинции Идлиб
Сирийский ополченец в освобожденном от боевиков поселке Сукейя в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Часть сирийцев, участвующих в боях в Нагорном Карабахе, изначально нанимались турецкими фирмами для охраны инфраструктуры в Азербайджане, утверждает британское издание Guardian, поговорившее с выходцами из Сирии, которые, по их собственным словам, перед началом эскалации в Нагорном Карабахе были переправлены в Азербайджан.
Газета отмечает, что ранее выходцы из сирийской провинции Идлиб рассказали, что в течение последнего месяца военные командиры и посредники под видом турецких охранных фирм предлагали им работу, которая якобы должна была заключаться в охране наблюдательных постов и объектов нефтегазовой структуры Азербайджана. При этом им предлагалась зарплата в 10 тысяч турецких лир (около 1,3 тысячи долларов), что для них было "огромной суммой", указывает издание.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Один из собеседников Guardian рассказал, что зарегистрировался на работу 18 сентября, а теперь находится на посту на линии соприкосновения в Карабахе, по которой ведется артиллерийский обстрел.
"Вначале я не решался приехать сюда, потому что понятия не имел об этой стране и не говорю на этом языке. Я знал, что между двумя странами происходят стычки, но не знал, что иду на войну. Я думал, что это всего лишь охранная работа", - рассказал он британскому изданию.
Еще один собеседник издания отметил, что приехал в Азербайджан в составе контингента из тысячи сирийцев из поддерживаемых Анкарой протурецких группировок "Султан Мурад", "Сулейман Шах" и "Аль-Хамза", воевавших в Сирии как с правительством, так и с курдскими формированиями. Маршрут, описанный собеседником издания, подтверждают данные с сервиса FlightRadar, подчеркивает газета.
Газета подчеркивает, что "сирийцы, отправленные в Нагорный Карабах, по всей видимости, носят синюю форму, типичную для азербайджанских пограничников".
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.
МИД России в среду заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечалось, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков НВФ, в частности, из Сирии и Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, и это не только информация из СМИ.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеМария ЗахароваЭммануэль МакронМоскваСирияАзербайджанВ мире
 
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