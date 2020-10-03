СМИ: турецкие фирмы нанимали охранниками направленных в Карабах сирийцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийский ополченец в освобожденном от боевиков поселке Сукейя в провинции Идлиб
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Часть сирийцев, участвующих в боях в Нагорном Карабахе, изначально нанимались турецкими фирмами для охраны инфраструктуры в Азербайджане, утверждает британское издание Guardian, поговорившее с выходцами из Сирии, которые, по их собственным словам, перед началом эскалации в Нагорном Карабахе были переправлены в Азербайджан.
Газета отмечает, что ранее выходцы из сирийской провинции Идлиб рассказали, что в течение последнего месяца военные командиры и посредники под видом турецких охранных фирм предлагали им работу, которая якобы должна была заключаться в охране наблюдательных постов и объектов нефтегазовой структуры Азербайджана. При этом им предлагалась зарплата в 10 тысяч турецких лир (около 1,3 тысячи долларов), что для них было "огромной суммой", указывает издание.
Один из собеседников Guardian рассказал, что зарегистрировался на работу 18 сентября, а теперь находится на посту на линии соприкосновения в Карабахе, по которой ведется артиллерийский обстрел.
"Вначале я не решался приехать сюда, потому что понятия не имел об этой стране и не говорю на этом языке. Я знал, что между двумя странами происходят стычки, но не знал, что иду на войну. Я думал, что это всего лишь охранная работа", - рассказал он британскому изданию.
Еще один собеседник издания отметил, что приехал в Азербайджан в составе контингента из тысячи сирийцев из поддерживаемых Анкарой протурецких группировок "Султан Мурад", "Сулейман Шах" и "Аль-Хамза", воевавших в Сирии как с правительством, так и с курдскими формированиями. Маршрут, описанный собеседником издания, подтверждают данные с сервиса FlightRadar, подчеркивает газета.
Газета подчеркивает, что "сирийцы, отправленные в Нагорный Карабах, по всей видимости, носят синюю форму, типичную для азербайджанских пограничников".
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.
МИД России в среду заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечалось, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков НВФ, в частности, из Сирии и Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, и это не только информация из СМИ.