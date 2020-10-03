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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578145240.html
Армия НКР заявила о боях по всей линии соприкосновения в Карабахе
Столкновения между армией Азербайджана и армией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) идут по всей линии соприкосновения, карабахцам удается... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:50
2020-10-03T11:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 3 окт - РИА Новости.</strong> Столкновения между армией Азербайджана и армией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) идут по всей линии соприкосновения, карабахцам удается отражать атаки, заявил журналистам пресс-секретарь министерства обороны Сурен Сарумян.Утренний брифинг представителя минобороны непризнанной НКР был отложен на два часа из-за обстрела Степанакерта. Пришедшие на мероприятие к 10.00 (9.00 мск) журналисты провели это время в бомбоубежище. Брифинг начался в 12.00 (11.00 мск) и продлился всего десять минут, причем, вопреки обычной процедуре, Сарумян не стал отвечать на вопросы.По его утверждению, "враг понес большие потери", размеры которых пока продолжаются, так как бои еще идут.Сарумян призвал журналистов быть осторожнее и не делать в городе никаких фотографий, так как противник может корректировать по ним огонь артиллерии. Ранее МИД НКР сообщил, что один из снарядов взорвался недалеко от центра города, есть раненые.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201003/karabakh-1578142325.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/stepanakert-1578110304.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Армия НКР заявила о боях по всей линии соприкосновения в Карабахе

11:50 03.10.2020 (обновлено: 11:54 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖитель азербайджанского Тертера близ Карабаха выносит компьютер из своего разрушенного дома
Житель азербайджанского Тертера близ Карабаха выносит компьютер из своего разрушенного дома - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 3 окт - РИА Новости. Столкновения между армией Азербайджана и армией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) идут по всей линии соприкосновения, карабахцам удается отражать атаки, заявил журналистам пресс-секретарь министерства обороны Сурен Сарумян.
Утренний брифинг представителя минобороны непризнанной НКР был отложен на два часа из-за обстрела Степанакерта. Пришедшие на мероприятие к 10.00 (9.00 мск) журналисты провели это время в бомбоубежище. Брифинг начался в 12.00 (11.00 мск) и продлился всего десять минут, причем, вопреки обычной процедуре, Сарумян не стал отвечать на вопросы.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 10:18
"Сокрушительный удар". Баку показал кадры с уничтожением техники Армении
"Столкновения продолжаются на всей линии соприкосновения, особенно на южном и северном направлении. Противник применяет все виды вооружения - артиллерию, самолеты, беспилотники, силы спецназа. Армия обороны героически сражается и отражает все атаки", - сообщил Сарумян на брифинге.
По его утверждению, "враг понес большие потери", размеры которых пока продолжаются, так как бои еще идут.
Сарумян призвал журналистов быть осторожнее и не делать в городе никаких фотографий, так как противник может корректировать по ним огонь артиллерии. Ранее МИД НКР сообщил, что один из снарядов взорвался недалеко от центра города, есть раненые.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Кадр видео с видом Степанакерта после обстрела - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Житель Степанакерта: творится что-то жуткоеАрмения обвинила Азербайджан в ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. В эфире радио Sputnik житель Степанакерта Альберт Восканян рассказал, как людям удается выживать в условиях военного конфликта.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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