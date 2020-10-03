Азербайджан опроверг данные о сбитых самолетах в Карабахе
10:12 03.10.2020 (обновлено: 10:20 03.10.2020)
БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана не был сбит в ходе продолжающихся боев на линии соприкосновения в Карабахе.
Ранее в субботу пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявила о сбитом в Карабахе в 07.25 мск азербайджанском самолете. Позднее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил еще о двух уничтоженных самолетах ВВС Азербайджана.
Вчера, 14:47Сказано в эфиреЖитель Степанакерта: творится что-то жуткоеАрмения обвинила Азербайджан в ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. В эфире радио Sputnik житель Степанакерта Альберт Восканян рассказал, как людям удается выживать в условиях военного конфликта.
"Сегодня армянская сторона вновь распространила дезинформацию о якобы сбитых самолетах и беспилотных летательных аппаратах ВВС Азербайджана. Еще раз повторяем, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана сбит не был. Напротив, ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил Армении. Видеозаписи о боевых действиях наших БПЛА регулярно представляются вниманию общественности. Распространяя ложную информацию о потерях Азербайджана, представители минобороны Армении пытаются восполнить образовавшуюся у них информационную пустоту о боевых действиях", - заявил Даргяхлы РИА Новости.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.