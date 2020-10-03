https://ria.ru/20201003/karabakh-1578142135.html

Азербайджан опроверг данные о сбитых самолетах в Карабахе

Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана не был сбит в ходе продолжающихся... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T10:12

2020-10-03T10:12

2020-10-03T10:20

вагиф даргяхлы

арцрун ованнисян

обсе

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сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

азербайджан

армения

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<strong>БАКУ, 3 окт - РИА Новости.</strong> Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник <a href="http://ria.ru/person_Vagif_Dargjakhly/" target="_blank" data-auto="true">Вагиф Даргяхлы</a> заявил, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана не был сбит в ходе продолжающихся боев на линии соприкосновения в Карабахе.Ранее в субботу пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявила о сбитом в Карабахе в 07.25 мск азербайджанском самолете. Позднее представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> сообщил еще о двух уничтоженных самолетах ВВС Азербайджана.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/stepanakert-1578110304.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

нагорно-карабахская республика

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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