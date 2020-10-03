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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578139249.html
В Армении заявили, что Азербайджан бросил в бой в Карабахе новые силы
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил что азербайджанские военные перебросили в Нагорный Карабах новые силы. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T07:36
2020-10-03T07:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил что азербайджанские военные перебросили в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорный Карабах</a> новые силы.Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы страны заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян уточнила, что бои шли на северном и южном направлениях линии соприкосновения. "Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", - сообщила она в Facebook.В свою очередь президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую."По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт, нация и родина под угрозой... Следовательно, вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу", - написал Арутюнян в Facebook.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578138220.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578120722.html
Пердоган зачинщик войны.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили, что Азербайджан бросил в бой в Карабахе новые силы

07:36 03.10.2020 (обновлено: 07:54 03.10.2020)
 
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил что азербайджанские военные перебросили в Нагорный Карабах новые силы.
Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы страны заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

"Ночью шли ожесточенные бои", - написал Ованнисян в Facebook.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян уточнила, что бои шли на северном и южном направлениях линии соприкосновения. "Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", - сообщила она в Facebook.
В свою очередь президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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"По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт, нация и родина под угрозой... Следовательно, вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу", - написал Арутюнян в Facebook.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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