Азербайджан назвал запись переговоров с турецкими военными фейком
© Фото : НКР ИнфоЦентр/Давид Каграманян Последствия обстрела Степанакерта. 2 октября 2020
© Фото : НКР ИнфоЦентр/Давид Каграманян
БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы назвал фековой якобы запись радиопереговоров азербайджанских и турецких военнослужащих о военных действиях в Карабахе.
Ранее Служба национальной безопасности Армении опубликовала в YouTube материал, как утверждает ведомство, с записью переговоров турецких военных и арабских наемников, участвующих в боевых действиях в Карабахе. В СНБ заявили, что передали полученные сведения через официальные каналы партнерским спецслужбам.
"Распространенная в армянских СМИ аудиозапись якобы переговоров азербайджанских и турецких военнослужащих по радиостанции в ходе боевых действий - не что иное, как фальшивый продукт спецслужб этой страны. Аудиозапись не имеет никакого отношения к боевым действиям", - заявил Даргяхлы РИА Новости.
Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.