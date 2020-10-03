https://ria.ru/20201003/deti-1578145599.html

Правительство одобрило проект о защите детей от вредоносной информации

Правительство России одобрило изменение в закон о защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:01

2020-10-03T12:01

2020-10-03T12:01

россия

правительство рф

дети

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> одобрило изменение в закон о защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что этот законопроект направлен на совершенствование правоприменительной практики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20191008/1559529033.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, дети, общество