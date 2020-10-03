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Правительство одобрило проект о защите детей от вредоносной информации
Правительство России одобрило изменение в закон о защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:01
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россия
правительство рф
дети
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> одобрило изменение в закон о защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что этот законопроект направлен на совершенствование правоприменительной практики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20191008/1559529033.html
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россия, правительство рф, дети, общество

Правительство одобрило проект о защите детей от вредоносной информации

12:01 03.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПервоклассники на компьютерных занятиях
Первоклассники на компьютерных занятиях - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило изменение в закон о защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что этот законопроект направлен на совершенствование правоприменительной практики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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