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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/boeviki-1578146445.html
Грузия опровергла данные о пропуске сирийских боевиков в Азербайджан
Информация о том, что сирийские боевики якобы перебираются из Турции в Азербайджан через территорию Грузии, не соответствует действительности и нацелена на... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:23
2020-10-03T12:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 3 окт – РИА Новости.</strong> Информация о том, что сирийские боевики якобы перебираются из Турции в Азербайджан через территорию Грузии, не соответствует действительности и нацелена на усиление напряженности в регионе, сообщил глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.По его словам, в СМИ также слышны призывы перекрыть автомобильную магистраль в Азербайджан.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
грузинам верить?)) Не смешите
17
Грузинам нужно верить, они заняли нейтральную позицию, и правильно делали.
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Грузия опровергла данные о пропуске сирийских боевиков в Азербайджан

12:23 03.10.2020
 
© AP PhotoСирийские повстанцы в Идлибе
Сирийские повстанцы в Идлибе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 3 окт – РИА Новости. Информация о том, что сирийские боевики якобы перебираются из Турции в Азербайджан через территорию Грузии, не соответствует действительности и нацелена на усиление напряженности в регионе, сообщил глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.
"В социальных СМИ распространилась дезинформация в связи с тем, что якобы с турецкой территории через территорию Грузии в направлении Азербайджана перебираются участники неформальных вооруженных формирований Сирии… Это ложь, направленная на эскалацию ситуации и усиление напряженности в регионе", - заявил он на брифинге.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
По его словам, в СМИ также слышны призывы перекрыть автомобильную магистраль в Азербайджан.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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