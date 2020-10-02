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https://ria.ru/20201002/zhenschiny-1578094297.html
Социологи составили рейтинг самых авторитетных россиянок
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила список самых авторитетных для россиян женщин (13 процентов), на втором месте депутат Госдумы Валентина... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:24
2020-10-02T13:01
мария захарова
элла памфилова
валентина матвиенко
валентина терешкова
татьяна голикова
фонд "общественное мнение"
ирина хакамада
ксения собчак
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> возглавила список самых авторитетных для россиян женщин (13 процентов), на втором месте депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Tereshkova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Терешкова</a> (шесть процентов), на третьем — политик <a href="http://ria.ru/person_Irina_KHakamada/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Хакамада</a> (четыре процента), свидетельствуют данные опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">ФОМ</a>.Еще два процента назвали вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяну Голикову</a>. По одному проценту — главу ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Эллу Памфилову</a>, телеведущую <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксению Собчак</a>, официального представителя МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марию Захарову</a>, политолога Екатерину Шульман, певицу <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллу Пугачеву</a>.По словам 24 процентов опрошенных, "таких женщин нет". Остальные затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос прошел 25-27 сентября, в нем приняли участие одна тысяча респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8 процента.
https://ria.ru/20201002/prezident-1578093783.html
Авторитетные россиянки - это хорошие врачи, акушерки, учительницы, воспитательницы... И с какого боку сюда приплели Собчак и др......
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РИА Новости
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мария захарова, элла памфилова, валентина матвиенко, валентина терешкова, татьяна голикова, фонд "общественное мнение", ирина хакамада, ксения собчак, алла пугачева, общество

Социологи составили рейтинг самых авторитетных россиянок

11:24 02.10.2020 (обновлено: 13:01 02.10.2020)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила список самых авторитетных для россиян женщин (13 процентов), на втором месте депутат Госдумы Валентина Терешкова (шесть процентов), на третьем — политик Ирина Хакамада (четыре процента), свидетельствуют данные опроса ФОМ.
Еще два процента назвали вице-премьера Татьяну Голикову. По одному проценту — главу ЦИК Эллу Памфилову, телеведущую Ксению Собчак, официального представителя МИД Марию Захарову, политолога Екатерину Шульман, певицу Аллу Пугачеву.
По словам 24 процентов опрошенных, "таких женщин нет". Остальные затруднились ответить.
Всероссийский телефонный опрос прошел 25-27 сентября, в нем приняли участие одна тысяча респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8 процента.
Празднование Дня города в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:19
Социологи узнали мнение россиян по поводу женщины-президента
 
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Мария ЗахароваЭлла ПамфиловаВалентина МатвиенкоВалентина ТерешковаТатьяна ГоликоваФонд "Общественное мнение"Ирина ХакамадаКсения СобчакАлла ПугачеваОбщество
 
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