https://ria.ru/20201002/zhenschiny-1578094297.html

Социологи составили рейтинг самых авторитетных россиянок

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила список самых авторитетных для россиян женщин (13 процентов), на втором месте депутат Госдумы Валентина... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:24

2020-10-02T11:24

2020-10-02T13:01

мария захарова

элла памфилова

валентина матвиенко

валентина терешкова

татьяна голикова

фонд "общественное мнение"

ирина хакамада

ксения собчак

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> возглавила список самых авторитетных для россиян женщин (13 процентов), на втором месте депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Tereshkova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Терешкова</a> (шесть процентов), на третьем — политик <a href="http://ria.ru/person_Irina_KHakamada/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Хакамада</a> (четыре процента), свидетельствуют данные опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">ФОМ</a>.Еще два процента назвали вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяну Голикову</a>. По одному проценту — главу ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Эллу Памфилову</a>, телеведущую <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксению Собчак</a>, официального представителя МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марию Захарову</a>, политолога Екатерину Шульман, певицу <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллу Пугачеву</a>.По словам 24 процентов опрошенных, "таких женщин нет". Остальные затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос прошел 25-27 сентября, в нем приняли участие одна тысяча респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8 процента.

https://ria.ru/20201002/prezident-1578093783.html

Александр Чебаров Авторитетные россиянки - это хорошие врачи, акушерки, учительницы, воспитательницы... И с какого боку сюда приплели Собчак и др...... 15

Игорь Земский Паноптикум 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, элла памфилова, валентина матвиенко, валентина терешкова, татьяна голикова, фонд "общественное мнение", ирина хакамада, ксения собчак, алла пугачева, общество