https://ria.ru/20201002/zhenschiny-1578094297.html
Социологи составили рейтинг самых авторитетных россиянок
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила список самых авторитетных для россиян женщин (13 процентов), на втором месте депутат Госдумы Валентина... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:24
2020-10-02T11:24
2020-10-02T13:01
мария захарова
элла памфилова
валентина матвиенко
валентина терешкова
татьяна голикова
фонд "общественное мнение"
ирина хакамада
ксения собчак
алла пугачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:139:3072:1866_1400x0_80_0_0_379f5f8479f60c5efcf23b617d14583e.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> возглавила список самых авторитетных для россиян женщин (13 процентов), на втором месте депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Tereshkova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Терешкова</a> (шесть процентов), на третьем — политик <a href="http://ria.ru/person_Irina_KHakamada/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Хакамада</a> (четыре процента), свидетельствуют данные опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">ФОМ</a>.Еще два процента назвали вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяну Голикову</a>. По одному проценту — главу ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Эллу Памфилову</a>, телеведущую <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксению Собчак</a>, официального представителя МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марию Захарову</a>, политолога Екатерину Шульман, певицу <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллу Пугачеву</a>.По словам 24 процентов опрошенных, "таких женщин нет". Остальные затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос прошел 25-27 сентября, в нем приняли участие одна тысяча респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8 процента.
https://ria.ru/20201002/prezident-1578093783.html
Александр Чебаров
Авторитетные россиянки - это хорошие врачи, акушерки, учительницы, воспитательницы... И с какого боку сюда приплели Собчак и др......
15
Игорь Земский
Паноптикум
12
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_57:0:2788:2048_1400x0_80_0_0_c58dc2f117e3d3f3079acdad54234eb4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, элла памфилова, валентина матвиенко, валентина терешкова, татьяна голикова, фонд "общественное мнение", ирина хакамада, ксения собчак, алла пугачева, общество