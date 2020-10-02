https://ria.ru/20201002/zarplata-1578087761.html
Стала известна зарплата метеорологов-"отшельников"
Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:46
2020-10-02T09:46
2020-10-02T12:32
республика саха (якутия)
погода
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.В Якутском УГМС 44 метеостанции считаются труднодоступными, а тех, куда можно попасть раз в год, — около десяти.Она также отметила, что раньше работники ТДС были совсем оторваны от мира, в последние годы оборудование станций заметно улучшилось. С 2018 года все станции обеспечены спутниковыми системами связи."Почти нигде уже не работают азбукой Морзе, везде более современное оборудование. Почти везде есть "Бураны", стиральные и швейные машинки. Раньше, если ты живешь на ТДС, то ты совсем оторван от мира", — уточнила Маршалик.<u><strong><em><a href="https://ria.ru/20201002/klimat-1578069036.html">Читайте полный текст интервью >>></a></em></strong></u>
https://ria.ru/20200709/1574089553.html
3
республика саха (якутия)
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), погода, общество
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.
В Якутском УГМС 44 метеостанции считаются труднодоступными, а тех, куда можно попасть раз в год, — около десяти.
"Сейчас очень сложно с кадрами, все ТДС (труднодоступные станции. — Прим. ред.) не укомплектованы. Но если ты работаешь за недостающего, то получаешь его зарплату. Надо понимать, что тебе там и тратить некуда. Средняя зарплата, если полный штат, 25 тысяч рублей. <...> это деньги, которые ты копишь фактически. А так получается тысяч по 50-70 в месяц, бывают премиальные. Чтобы поехать на ТДС, надо иметь специальное образование. Годичные курсы радистов-метеорологов в техникуме, и тогда мы берем на работу. Пандемия не сильно сказалась на нашей работе, качество информации не пострадало", — сказала Маршалик.
Она также отметила, что раньше работники ТДС были совсем оторваны от мира, в последние годы оборудование станций заметно улучшилось. С 2018 года все станции обеспечены спутниковыми системами связи.
"Почти нигде уже не работают азбукой Морзе, везде более современное оборудование. Почти везде есть "Бураны", стиральные и швейные машинки. Раньше, если ты живешь на ТДС, то ты совсем оторван от мира", — уточнила Маршалик.