https://ria.ru/20201002/zarplata-1578087761.html

Стала известна зарплата метеорологов-"отшельников"

Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:46

2020-10-02T09:46

2020-10-02T12:32

республика саха (якутия)

погода

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.В Якутском УГМС 44 метеостанции считаются труднодоступными, а тех, куда можно попасть раз в год, — около десяти.Она также отметила, что раньше работники ТДС были совсем оторваны от мира, в последние годы оборудование станций заметно улучшилось. С 2018 года все станции обеспечены спутниковыми системами связи."Почти нигде уже не работают азбукой Морзе, везде более современное оборудование. Почти везде есть "Бураны", стиральные и швейные машинки. Раньше, если ты живешь на ТДС, то ты совсем оторван от мира", — уточнила Маршалик.<u><strong><em><a href="https://ria.ru/20201002/klimat-1578069036.html">Читайте полный текст интервью >>></a></em></strong></u>

https://ria.ru/20200709/1574089553.html

3

республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), погода, общество