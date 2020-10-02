Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/zarplata-1578087761.html
Стала известна зарплата метеорологов-"отшельников"
Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:46
2020-10-02T12:32
республика саха (якутия)
погода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/105756/98/1057569803_0:63:3078:1794_1400x0_80_0_0_e0c4bfb04983f81e9d56fb9fa54ad58b.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.В Якутском УГМС 44 метеостанции считаются труднодоступными, а тех, куда можно попасть раз в год, — около десяти.Она также отметила, что раньше работники ТДС были совсем оторваны от мира, в последние годы оборудование станций заметно улучшилось. С 2018 года все станции обеспечены спутниковыми системами связи."Почти нигде уже не работают азбукой Морзе, везде более современное оборудование. Почти везде есть "Бураны", стиральные и швейные машинки. Раньше, если ты живешь на ТДС, то ты совсем оторван от мира", — уточнила Маршалик.<u><strong><em><a href="https://ria.ru/20201002/klimat-1578069036.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></em></strong></u>
https://ria.ru/20200709/1574089553.html
3
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/105756/98/1057569803_66:0:2797:2048_1400x0_80_0_0_01cbc96848ea27165af87a81ea419ec4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), погода, общество

Стала известна зарплата метеорологов-"отшельников"

09:46 02.10.2020 (обновлено: 12:32 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкМетеостанция на острове Ольхон
Метеостанция на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.
В Якутском УГМС 44 метеостанции считаются труднодоступными, а тех, куда можно попасть раз в год, — около десяти.

"Сейчас очень сложно с кадрами, все ТДС (труднодоступные станции. — Прим. ред.) не укомплектованы. Но если ты работаешь за недостающего, то получаешь его зарплату. Надо понимать, что тебе там и тратить некуда. Средняя зарплата, если полный штат, 25 тысяч рублей. <...> это деньги, которые ты копишь фактически. А так получается тысяч по 50-70 в месяц, бывают премиальные. Чтобы поехать на ТДС, надо иметь специальное образование. Годичные курсы радистов-метеорологов в техникуме, и тогда мы берем на работу. Пандемия не сильно сказалась на нашей работе, качество информации не пострадало", — сказала Маршалик.

Она также отметила, что раньше работники ТДС были совсем оторваны от мира, в последние годы оборудование станций заметно улучшилось. С 2018 года все станции обеспечены спутниковыми системами связи.
Глобальное потепление - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 07:11
Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет
"Почти нигде уже не работают азбукой Морзе, везде более современное оборудование. Почти везде есть "Бураны", стиральные и швейные машинки. Раньше, если ты живешь на ТДС, то ты совсем оторван от мира", — уточнила Маршалик.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Обсудить3
Республика Саха (Якутия)ПогодаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния