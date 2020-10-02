https://ria.ru/20201002/yanukovich-1578118169.html

Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:29

2020-10-02T16:29

2020-10-02T16:37

виталий сердюк

владимир путин

севастополь

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ситуация на украине

виктор янукович

киев

в мире

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<strong>КИЕВ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктору Януковичу</a> по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы, сообщил в пятницу адвокат бывшего главы государства <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Serdjuk/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Сердюк</a>."Сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда об отказе в признании незаконным приговора Оболонского районного суда в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича подтвердило, что судебной системой продолжают управлять люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота 2014 года и действительно виновные в сдаче Крыма", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.В конце января 2019 года Оболонский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200806/1575461935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий сердюк, владимир путин, севастополь, оон, украина, ситуация на украине, виктор янукович, киев, в мире