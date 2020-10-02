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Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу
Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:29
2020-10-02T16:37
виталий сердюк
владимир путин
севастополь
оон
украина
ситуация на украине
виктор янукович
киев
в мире
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<strong>КИЕВ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктору Януковичу</a> по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы, сообщил в пятницу адвокат бывшего главы государства <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Serdjuk/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Сердюк</a>."Сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда об отказе в признании незаконным приговора Оболонского районного суда в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича подтвердило, что судебной системой продолжают управлять люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота 2014 года и действительно виновные в сдаче Крыма", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.В конце января 2019 года Оболонский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200806/1575461935.html
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севастополь
украина
киев
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виталий сердюк, владимир путин, севастополь, оон, украина, ситуация на украине, виктор янукович, киев, в мире

Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу

16:29 02.10.2020 (обновлено: 16:37 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы, сообщил в пятницу адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.
"Сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда об отказе в признании незаконным приговора Оболонского районного суда в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича подтвердило, что судебной системой продолжают управлять люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота 2014 года и действительно виновные в сдаче Крыма", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Встреча Виктора Януковича и Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
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Лукашенко приютил бы Януковича в Белоруссии, если бы тот попросил
 
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Виталий СердюкВладимир ПутинСевастопольООНУкраинаСитуация на УкраинеВиктор ЯнуковичКиевВ мире
 
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