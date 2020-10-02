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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/udar-1578101848.html
Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту
Азербайджанские войска ударили по Степанакерту, написал в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Из каких средств ведется обстрел, не... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:46
2020-10-02T19:39
арцрун ованнисян
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости.</strong> Азербайджанские войска ударили по <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерту</a>, написал в <a href="https://www.facebook.com/arcrun">фейсбуке</a> представитель Минобороны Армении <a href="https://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan" target="_blank">Арцрун Ованнисян</a>. Из каких средств ведется обстрел, не уточняется.Пресс-секретарь лидера НКР пообещал Баку "соразмерный ответ".Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. <u><a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a></u> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
Ужасно, как это вообще возможно, бросать бомбы в город. Допустим заберут они себе город, а что потом в этих руинах будут делать? Как людям в глаза смотреть? Ради чего все это, геноцид этот???
223
Удары наносятся по объектам расположенным вокруг города. Под объектами - целями ВС Азербайджана следует понимать склады боеприпасов и армейского продовольствия, парки бронетехники, объекты военной инфраструктуры. До начала боевых действий МО Азербайджана по всем правилам ведения войны предупредила гражданское население Карабаха о начале боевых действий и необходимости в эвакуации. Гражданского населения в Карабахе осталось не так много и оставшиеся укрываются в убежищах. Во всем прочем уже виновны Гражданские и Военные власти Армении и Карабаха. Врали 30 лет своему народу - теперь отвечайте за карабахскую авантюру.
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степанакерт
азербайджан
армения
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Кадры Степанакерта после обстрела
Азербайджанские ВС нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту, сообщили в Минобороны Армении. "Ударили по Степанакерту", – написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook. В ведомстве не уточнили, каким образом ведется обстрел.
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арцрун ованнисян, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту

12:46 02.10.2020 (обновлено: 19:39 02.10.2020)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости. Азербайджанские войска ударили по Степанакерту, написал в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Из каких средств ведется обстрел, не уточняется.
"Есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба", — сказано в заявлении.
Пресс-секретарь лидера НКР пообещал Баку "соразмерный ответ".
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Накануне Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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