https://ria.ru/20201002/udar-1578101848.html

Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту

Азербайджанские войска ударили по Степанакерту, написал в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Из каких средств ведется обстрел, не... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:46

2020-10-02T12:46

2020-10-02T19:39

арцрун ованнисян

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости.</strong> Азербайджанские войска ударили по <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерту</a>, написал в <a href="https://www.facebook.com/arcrun">фейсбуке</a> представитель Минобороны Армении <a href="https://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan" target="_blank">Арцрун Ованнисян</a>. Из каких средств ведется обстрел, не уточняется.Пресс-секретарь лидера НКР пообещал Баку "соразмерный ответ".Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. <u><a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a></u> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

ТолькоЗа Хорошее Ужасно, как это вообще возможно, бросать бомбы в город. Допустим заберут они себе город, а что потом в этих руинах будут делать? Как людям в глаза смотреть? Ради чего все это, геноцид этот??? 223

Topnect Удары наносятся по объектам расположенным вокруг города. Под объектами - целями ВС Азербайджана следует понимать склады боеприпасов и армейского продовольствия, парки бронетехники, объекты военной инфраструктуры. До начала боевых действий МО Азербайджана по всем правилам ведения войны предупредила гражданское население Карабаха о начале боевых действий и необходимости в эвакуации. Гражданского населения в Карабахе осталось не так много и оставшиеся укрываются в убежищах. Во всем прочем уже виновны Гражданские и Военные власти Армении и Карабаха. Врали 30 лет своему народу - теперь отвечайте за карабахскую авантюру. 48

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степанакерт

азербайджан

армения

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры Степанакерта после обстрела Азербайджанские ВС нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту, сообщили в Минобороны Армении. "Ударили по Степанакерту", – написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook. В ведомстве не уточнили, каким образом ведется обстрел. 2020-10-02T12:46 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, степанакерт, азербайджан, армения, в мире