https://ria.ru/20201002/udalenka-1578092330.html

Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:01

2020-10-02T11:01

2020-10-02T11:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир ефимов (политик)

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заммэра по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.По его словам, от общего количества работающих в Москве треть составит около 2,5 миллионов человек. Если исключить из этого количества сотрудников промышленности, общепита и сферы услуг, где нельзя сократить число сотрудников, то перейти в режим удаленной работы должны порядка 1,8-2 миллионов человек.Ефимов добавил, что примерно столько же людей старше 65 лет живут в городе."Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", — сказал заммэра.Он подчеркнул, что промышленность Москвы от таких ограничений пострадать не должна.Новый режим работы правительстваЕфимов также сообщил, что половина сотрудников столичного правительства переходит на удаленную работу с начала недели.По словам заммэра, такая практика показала свою эффективность.Критичная ситуацияНакануне Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве "критичной".Собянин подчеркнул, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в Москве практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах — пробки, в частности, достигают девяти баллов.Последние данныеВ пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в Москве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19 по России — 2704. Количество вновь выявленных за сутки растет на протяжении двух недель.В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> выявили 302 заразившихся, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> — 244.Всего в России число случаев COVID-19 за сутки выросло на 9412 — до 1 194 643. За все время в стране зарегистрировано 1 194 643 случая заболевания. Темп прироста составил 0,8%.За сутки в России умерли 186 человек с COVID-19, за все время — 21 077.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578087875.html

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078037.html

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578065058.html

https://ria.ru/20200930/patent-1577999952.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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