https://ria.ru/20201002/udalenka-1578092330.html
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:01
2020-10-02T11:01
2020-10-02T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир ефимов (политик)
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заммэра по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.По его словам, от общего количества работающих в Москве треть составит около 2,5 миллионов человек. Если исключить из этого количества сотрудников промышленности, общепита и сферы услуг, где нельзя сократить число сотрудников, то перейти в режим удаленной работы должны порядка 1,8-2 миллионов человек.Ефимов добавил, что примерно столько же людей старше 65 лет живут в городе."Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", — сказал заммэра.Он подчеркнул, что промышленность Москвы от таких ограничений пострадать не должна.Новый режим работы правительстваЕфимов также сообщил, что половина сотрудников столичного правительства переходит на удаленную работу с начала недели.По словам заммэра, такая практика показала свою эффективность.Критичная ситуацияНакануне Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве "критичной".Собянин подчеркнул, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в Москве практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах — пробки, в частности, достигают девяти баллов.Последние данныеВ пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в Москве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19 по России — 2704. Количество вновь выявленных за сутки растет на протяжении двух недель.В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> выявили 302 заразившихся, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> — 244.Всего в России число случаев COVID-19 за сутки выросло на 9412 — до 1 194 643. За все время в стране зарегистрировано 1 194 643 случая заболевания. Темп прироста составил 0,8%.За сутки в России умерли 186 человек с COVID-19, за все время — 21 077.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578087875.html
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078037.html
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578065058.html
https://ria.ru/20200930/patent-1577999952.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Власти Москвы
рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов
.
"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу", — напомнил Ефимов об изданном накануне мэром Сергеем Собяниным
указе.
По его словам, от общего количества работающих в Москве треть составит около 2,5 миллионов человек. Если исключить из этого количества сотрудников промышленности, общепита и сферы услуг, где нельзя сократить число сотрудников, то перейти в режим удаленной работы должны порядка 1,8-2 миллионов человек.
Ефимов добавил, что примерно столько же людей старше 65 лет живут в городе.
"Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", — сказал заммэра.
"Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет", — добавил он.
Он подчеркнул, что промышленность Москвы от таких ограничений пострадать не должна.
Новый режим работы правительства
Ефимов также сообщил, что половина сотрудников столичного правительства переходит на удаленную работу с начала недели.
"Мы в правительстве Москвы поступили точно так же — с понедельника у нас половина сотрудников переходит на удаленную работу", — сказал он.
По словам заммэра, такая практика показала свою эффективность.
"При неснижении качества и оказываемых услуг, и объема выполняемых работ мы научились работать в дистанционном режиме. Конечно, есть и свои минусы - человеческое общение ничем не заменишь. Но с точки зрения выполнения работы мы научились это делать так же эффективно", — пояснил он.
Критичная ситуация
Накануне Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве "критичной".
"Если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", — предупредил он.
Собянин подчеркнул, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в Москве практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах — пробки, в частности, достигают девяти баллов.
Последние данные
В пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в Москве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19 по России — 2704. Количество вновь выявленных за сутки растет на протяжении двух недель.
В Санкт-Петербурге
выявили 302 заразившихся, в Московской области
— 244.
Всего в России число случаев COVID-19 за сутки выросло на 9412 — до 1 194 643. За все время в стране зарегистрировано 1 194 643 случая заболевания. Темп прироста составил 0,8%.
За сутки в России умерли 186 человек с COVID-19, за все время — 21 077.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.