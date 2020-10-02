Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/tramp-1578094670.html
Джонсон пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его жене Меланье, которые ранее сообщили, что... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:29
2020-10-02T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
меланья трамп
коронавирусы
борис джонсон
дональд трамп
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d62548f020f6ea43dd44b418ab9284d9.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> пожелал скорейшего выздоровления президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> и его жене Меланье, которые ранее сообщили, что заразились коронавирусом."Мои наилучшие пожелания президенту Трампу и первой леди (США). Надеюсь, они оба быстро излечатся от коронавируса", - написал Джонсон в <a href="https://twitter.com/borisjohnson" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578093751.html
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_274:0:3003:2047_1400x0_80_0_0_6f95cd5b975bd363e1ac002da31ed2e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, меланья трамп, коронавирусы, борис джонсон, дональд трамп, великобритания, сша, в мире

Джонсон пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления

11:29 02.10.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его жене Меланье, которые ранее сообщили, что заразились коронавирусом.
"Мои наилучшие пожелания президенту Трампу и первой леди (США). Надеюсь, они оба быстро излечатся от коронавируса", - написал Джонсон в Twitter.
Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:18Распространение нового коронавируса
В Кремле пожелали заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Меланья ТрампКоронавирусыБорис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния