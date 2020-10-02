https://ria.ru/20201002/tramp-1578094670.html

Джонсон пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его жене Меланье, которые ранее сообщили, что... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:29

2020-10-02T11:29

2020-10-02T11:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

меланья трамп

коронавирусы

борис джонсон

дональд трамп

великобритания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d62548f020f6ea43dd44b418ab9284d9.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> пожелал скорейшего выздоровления президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> и его жене Меланье, которые ранее сообщили, что заразились коронавирусом."Мои наилучшие пожелания президенту Трампу и первой леди (США). Надеюсь, они оба быстро излечатся от коронавируса", - написал Джонсон в <a href="https://twitter.com/borisjohnson" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578093751.html

великобритания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, меланья трамп, коронавирусы, борис джонсон, дональд трамп, великобритания, сша, в мире