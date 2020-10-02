https://ria.ru/20201002/svyazist-1578123331.html

Мишустин рассказал о важности специальности связиста

Специальность связиста будет одной из самых востребованных в ближайшее время, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:43

2020-10-02T17:43

2020-10-02T18:04

кем стать

навигатор абитуриента

ростсельмаш

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ростовская область

ростов-на-дону

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Специальность связиста будет одной из самых востребованных в ближайшее время, считает премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.В пятницу глава правительства находится с рабочим визитом в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>, он посетил завод <a href="http://ria.ru/organization_Rostselmash/" target="_blank" data-auto="true">Ростсельмаш</a>, встретился с губернатором Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василием Голубевым</a>, а затем прибыл в колледж связи и информатики на встречу с преподавателями российских колледжей и студентами.Посетив лабораторию электрорадиоизмерений в колледже, Мишустин поинтересовался у будущих связистов, кто знает закон Ома. "Сила тока прямо пропорциональна напряжению на участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению на этом участке", - ответил студент Максим Решенков.В свою очередь, студенты спросили у Мишустина, насколько их специальность будет важна в будущем. "Без связи нет прогресса. Это абсолютно точно важнейшая специальность", - сказал премьер-министр.Он напомнил, что еще около 30 лет назад никто не задумывался о беспроводной связи, а сейчас "все новые системы без связи не будут развиваться". "На сегодняшний день широкополосный доступ - это важнейший элемент развития любой экономики любой страны. Поэтому ваша специальность не просто востребована, а одна из самых востребованных будет в ближайшее время", - добавил Мишустин.Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики осуществляет обучение по направлениям: телекоммуникации, информационные технологии, экономика, банковское дело, документационное обеспечение управления, техническое регулирование и управление качеством. В 2020-2021 учебном году в колледже обучаются 3655 студентов по 14 специальностям, работает свыше 100 высококвалифицированных преподавателей.На базе колледжа функционируют авторизованные учебные центры мировых производителей оборудования и программного обеспечения Cisco Systems, <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a>, Infotecs, 3M, Код безопасности, <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> и другие. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" в 2020 году на базе колледжа создается Центр опережающей профессиональной подготовки <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.

https://na.ria.ru/20201002/kolledzhi-1578121000.html

https://ria.ru/20201002/mishustin-1578120406.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, ростсельмаш, михаил мишустин, ростовская область, ростов-на-дону, общество