Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/svyazist-1578123331.html
Мишустин рассказал о важности специальности связиста
Специальность связиста будет одной из самых востребованных в ближайшее время, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:43
2020-10-02T18:04
кем стать
навигатор абитуриента
ростсельмаш
михаил мишустин
ростовская область
ростов-на-дону
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578120085_0:242:2928:1888_1400x0_80_0_0_72870558201d7240380eff54ce548a3f.jpg
<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Специальность связиста будет одной из самых востребованных в ближайшее время, считает премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.В пятницу глава правительства находится с рабочим визитом в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>, он посетил завод <a href="http://ria.ru/organization_Rostselmash/" target="_blank" data-auto="true">Ростсельмаш</a>, встретился с губернатором Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василием Голубевым</a>, а затем прибыл в колледж связи и информатики на встречу с преподавателями российских колледжей и студентами.Посетив лабораторию электрорадиоизмерений в колледже, Мишустин поинтересовался у будущих связистов, кто знает закон Ома. "Сила тока прямо пропорциональна напряжению на участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению на этом участке", - ответил студент Максим Решенков.В свою очередь, студенты спросили у Мишустина, насколько их специальность будет важна в будущем. "Без связи нет прогресса. Это абсолютно точно важнейшая специальность", - сказал премьер-министр.Он напомнил, что еще около 30 лет назад никто не задумывался о беспроводной связи, а сейчас "все новые системы без связи не будут развиваться". "На сегодняшний день широкополосный доступ - это важнейший элемент развития любой экономики любой страны. Поэтому ваша специальность не просто востребована, а одна из самых востребованных будет в ближайшее время", - добавил Мишустин.Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики осуществляет обучение по направлениям: телекоммуникации, информационные технологии, экономика, банковское дело, документационное обеспечение управления, техническое регулирование и управление качеством. В 2020-2021 учебном году в колледже обучаются 3655 студентов по 14 специальностям, работает свыше 100 высококвалифицированных преподавателей.На базе колледжа функционируют авторизованные учебные центры мировых производителей оборудования и программного обеспечения Cisco Systems, <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a>, Infotecs, 3M, Код безопасности, <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> и другие. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" в 2020 году на базе колледжа создается Центр опережающей профессиональной подготовки <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.
https://na.ria.ru/20201002/kolledzhi-1578121000.html
https://ria.ru/20201002/mishustin-1578120406.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578120085_195:0:2927:2048_1400x0_80_0_0_acf3777f54892af1c503a14593d7e172.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, ростсельмаш, михаил мишустин, ростовская область, ростов-на-дону, общество

Мишустин рассказал о важности специальности связиста

17:43 02.10.2020 (обновлено: 18:04 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами в Ростове-на-Дону
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт – РИА Новости. Специальность связиста будет одной из самых востребованных в ближайшее время, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
В пятницу глава правительства находится с рабочим визитом в Ростов-на-Дону, он посетил завод Ростсельмаш, встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, а затем прибыл в колледж связи и информатики на встречу с преподавателями российских колледжей и студентами.
Посетив лабораторию электрорадиоизмерений в колледже, Мишустин поинтересовался у будущих связистов, кто знает закон Ома. "Сила тока прямо пропорциональна напряжению на участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению на этом участке", - ответил студент Максим Решенков.
В свою очередь, студенты спросили у Мишустина, насколько их специальность будет важна в будущем. "Без связи нет прогресса. Это абсолютно точно важнейшая специальность", - сказал премьер-министр.
Студенты на занятиях в фрезерном обрабатывающем центре в Политехническом колледже - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 17:07
Мишустин: России крайне необходимы современные рабочие кадры
Он напомнил, что еще около 30 лет назад никто не задумывался о беспроводной связи, а сейчас "все новые системы без связи не будут развиваться". "На сегодняшний день широкополосный доступ - это важнейший элемент развития любой экономики любой страны. Поэтому ваша специальность не просто востребована, а одна из самых востребованных будет в ближайшее время", - добавил Мишустин.
Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики осуществляет обучение по направлениям: телекоммуникации, информационные технологии, экономика, банковское дело, документационное обеспечение управления, техническое регулирование и управление качеством. В 2020-2021 учебном году в колледже обучаются 3655 студентов по 14 специальностям, работает свыше 100 высококвалифицированных преподавателей.
На базе колледжа функционируют авторизованные учебные центры мировых производителей оборудования и программного обеспечения Cisco Systems, Samsung, Infotecs, 3M, Код безопасности, Oracle и другие. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" в 2020 году на базе колледжа создается Центр опережающей профессиональной подготовки Ростовской области.
Рабочая поездка председателя правительства РФ М. Мишустина в Йошкар-Олу - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 16:59
Мишустин намекнул повару из Златоуста на вакансии в правительстве
 
Обсудить0
Кем статьНавигатор абитуриентаРостсельмашМихаил МишустинРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния