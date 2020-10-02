В Карабахе пообещали Баку "соразмерный ответ" после обстрела Степанакерта
13:22 02.10.2020 (обновлено: 13:32 02.10.2020)
ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян пригрозил Азербайджану "соразмерным ответом" после обстрела столицы НКР Степанакерта.
"Будет соразмерный ответ, всю ответственность за который понесет семья (президента Азербайджана Ильхама) Алиева", - написал Погосян в Facebook.
Минобороны Армении в пятницу заявило, что азербайджанские войска ударили по Степанакерту, есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры и раненые.
Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – ранее призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.