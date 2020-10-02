https://ria.ru/20201002/stepanakert-1578104455.html

В Карабахе пообещали Баку "соразмерный ответ" после обстрела Степанакерта

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян пригрозил Азербайджану "соразмерным ответом" после обстрела столицы НКР... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:22

2020-10-02T13:22

2020-10-02T13:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян пригрозил <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджану</a> "соразмерным ответом" после обстрела столицы НКР <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерта</a>.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> в пятницу заявило, что азербайджанские войска ударили по Степанакерту, есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры и раненые.Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – ранее призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире