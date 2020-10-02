https://ria.ru/20201002/sobaki-1578124766.html

Эксперт объяснил выбор породы собак для распознавания заболевших COVID-19

Собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния, они смогут в будущем... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:05

2020-10-02T18:05

2020-10-02T18:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская кинологическая федерация (ркф)

коронавирусы

аэрофлот

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния, они смогут в будущем распознавать молекулярные маркеры этого заболевания, заявил РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank" data-auto="true">Российской кинологической федерации (РКФ)</a> Владимир Голубев.Ранее вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сообщила о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших коронавирусом."Дело в том, что собаки уникальной породной группы шалайки обладают очень точным и тонким нюхом. Они способны обнаружить любой запрещенный предмет и круглосуточно несут вахту безопасности в аэропорту", - сказал Голубев.Он подчеркнул, что породы с невероятно чувствительным обонянием могут распознавать не только взрывчатые, наркотические и другие вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний."На данный момент есть успешный опыт выявления по запаху специально обученными собаками таких недугов как диабет, болезнь Паркинсона, малярия и некоторых онкологических заболеваний", - отметил президент РКФ.Голубев рассказал, что шалайки являются межвидовым гибридом среднеазиатского шакала и ненецкой оленегонной лайки. По его словам, они унаследовали лучшие качества своих предков - острое обоняние и способность работать в очень большом температурном диапазоне – как в лютый мороз, так и в зной. Кроме того, за счёт небольших размеров и веса они могут комфортно передвигаться в ограниченных пространствах.Президент РКФ рассказал, что федерация признала породную группу "шалайка" - подопечных отдела кинологического мониторинга "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>" в 2018 году. Шалайки ежедневно с кинологами выполняют осмотр самолетов, аэропорта и прилегающих территорий и уже зарекомендовали себя как безупречные помощники в обнаружении взрывных устройств и взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20200927/sobaki-1577789459.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская кинологическая федерация (ркф), коронавирусы, аэрофлот, татьяна голикова, общество