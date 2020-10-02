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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/sobaki-1578124766.html
Эксперт объяснил выбор породы собак для распознавания заболевших COVID-19
Собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния, они смогут в будущем... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:05
2020-10-02T18:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская кинологическая федерация (ркф)
коронавирусы
аэрофлот
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния, они смогут в будущем распознавать молекулярные маркеры этого заболевания, заявил РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank" data-auto="true">Российской кинологической федерации (РКФ)</a> Владимир Голубев.Ранее вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сообщила о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших коронавирусом."Дело в том, что собаки уникальной породной группы шалайки обладают очень точным и тонким нюхом. Они способны обнаружить любой запрещенный предмет и круглосуточно несут вахту безопасности в аэропорту", - сказал Голубев.Он подчеркнул, что породы с невероятно чувствительным обонянием могут распознавать не только взрывчатые, наркотические и другие вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний."На данный момент есть успешный опыт выявления по запаху специально обученными собаками таких недугов как диабет, болезнь Паркинсона, малярия и некоторых онкологических заболеваний", - отметил президент РКФ.Голубев рассказал, что шалайки являются межвидовым гибридом среднеазиатского шакала и ненецкой оленегонной лайки. По его словам, они унаследовали лучшие качества своих предков - острое обоняние и способность работать в очень большом температурном диапазоне – как в лютый мороз, так и в зной. Кроме того, за счёт небольших размеров и веса они могут комфортно передвигаться в ограниченных пространствах.Президент РКФ рассказал, что федерация признала породную группу "шалайка" - подопечных отдела кинологического мониторинга "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>" в 2018 году. Шалайки ежедневно с кинологами выполняют осмотр самолетов, аэропорта и прилегающих территорий и уже зарекомендовали себя как безупречные помощники в обнаружении взрывных устройств и взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20200927/sobaki-1577789459.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская кинологическая федерация (ркф), коронавирусы, аэрофлот, татьяна голикова, общество

Эксперт объяснил выбор породы собак для распознавания заболевших COVID-19

18:05 02.10.2020 (обновлено: 18:06 02.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба АэрофлотаСлужебная собака породной группы "шалайка"
Служебная собака породной группы шалайка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : пресс-служба Аэрофлота
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния, они смогут в будущем распознавать молекулярные маркеры этого заболевания, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших коронавирусом.
"Дело в том, что собаки уникальной породной группы шалайки обладают очень точным и тонким нюхом. Они способны обнаружить любой запрещенный предмет и круглосуточно несут вахту безопасности в аэропорту", - сказал Голубев.
Он подчеркнул, что породы с невероятно чувствительным обонянием могут распознавать не только взрывчатые, наркотические и другие вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний.
Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.

Сотрудницы Аэрофлота у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
1 из 10

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.

Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
2 из 10

В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Обучение проходят 15 собак породы шалайка.

Служебные собаки в вольере кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
3 из 10

Обучение проходят 15 собак породы шалайка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Заместитель председатель правительства РФ Татьяна Голикова (слева на первом плане) во время посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
4 из 10

Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.

Кинологи во время занятий с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
5 из 10

Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.

Сотрудница Аэрофлота у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
6 из 10

Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.

Одна из служебных собак во время занятий в кинологическом подразделении авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
7 из 10

Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".

Кинолог во время занятий со служебными собаками кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
8 из 10

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.

Служебная собака во время тренировки в кинологическом подразделении авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево по выявлению коронавирусной инфекции у человека
9 из 10

Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.

Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
10 из 10

Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Обучение проходят 15 собак породы шалайка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 10

Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 10

Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 10

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"На данный момент есть успешный опыт выявления по запаху специально обученными собаками таких недугов как диабет, болезнь Паркинсона, малярия и некоторых онкологических заболеваний", - отметил президент РКФ.
Голубев рассказал, что шалайки являются межвидовым гибридом среднеазиатского шакала и ненецкой оленегонной лайки. По его словам, они унаследовали лучшие качества своих предков - острое обоняние и способность работать в очень большом температурном диапазоне – как в лютый мороз, так и в зной. Кроме того, за счёт небольших размеров и веса они могут комфортно передвигаться в ограниченных пространствах.
Президент РКФ рассказал, что федерация признала породную группу "шалайка" - подопечных отдела кинологического мониторинга "Аэрофлота" в 2018 году. Шалайки ежедневно с кинологами выполняют осмотр самолетов, аэропорта и прилегающих территорий и уже зарекомендовали себя как безупречные помощники в обнаружении взрывных устройств и взрывчатых веществ.
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