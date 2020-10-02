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Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
В аэропорту Шереметьево служебных собак учат распознавать носителей коронавируса в толпе прохожих. Как идут занятия, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:06
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шереметьево (аэропорт)
фото
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В аэропорту Шереметьево служебных собак учат распознавать носителей коронавируса в толпе прохожих. Как идут занятия, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шереметьево (аэропорт), фото, фото

Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19

17:06 02.10.2020
 
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В аэропорту Шереметьево служебных собак учат распознавать носителей коронавируса в толпе прохожих. Как идут занятия, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.

Сотрудницы Аэрофлота у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
1 из 10

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.

Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
2 из 10

В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Обучение проходят 15 собак породы шалайка.

Служебные собаки в вольере кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
3 из 10

Обучение проходят 15 собак породы шалайка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Заместитель председатель правительства РФ Татьяна Голикова (слева на первом плане) во время посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
4 из 10

Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.

Кинологи во время занятий с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
5 из 10

Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.

Сотрудница Аэрофлота у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
6 из 10

Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.

Одна из служебных собак во время занятий в кинологическом подразделении авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
7 из 10

Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".

Кинолог во время занятий со служебными собаками кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
8 из 10

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.

Служебная собака во время тренировки в кинологическом подразделении авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево по выявлению коронавирусной инфекции у человека
9 из 10

Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.

Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
10 из 10

Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шереметьево (аэропорт)Фото
 
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