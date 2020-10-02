https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578115729.html

Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19

В аэропорту Шереметьево служебных собак учат распознавать носителей коронавируса в толпе прохожих. Как идут занятия, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:06

2020-10-02T17:06

2020-10-02T17:06

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

шереметьево (аэропорт)

фото

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В аэропорту Шереметьево служебных собак учат распознавать носителей коронавируса в толпе прохожих. Как идут занятия, смотрите в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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