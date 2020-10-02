https://ria.ru/20201002/sevastopol-1578104234.html

Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя

Избранный губернатор Севастополя Михаил Развожаев официально вступил в должность, принеся присягу в ходе торжественной церемонии в пятницу, передает... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:18

2020-10-02T13:18

2020-10-02T15:29

игорь осипов

екатерина алтабаева

сергей аксенов (политик)

совет федерации рф

михаил развожаев

севастополь

политика

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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Избранный губернатор Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> официально вступил в должность, принеся присягу в ходе торжественной церемонии в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Избирком <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> 15 сентября утвердил результаты выборов главы региона, в которых победу одержал врио губернатора Михаил Развожаев. Выборы главы региона прошли в единый день голосования, Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей, обойдя пять других кандидатов."Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, устав города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и благосостоянию его жителей", - сказал Развожаев на церемонии вступления в должность.Церемония проходит в севастопольском Доме офицеров, на ней из-за противоэпидемических мер присутствуют только официальные лица. Среди тех, кто приехал на церемонию, вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a>, командующий ЧФ <a href="http://ria.ru/person_Igor_Osipov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Осипов</a>, глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>, сенатор <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Altabaeva/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Алтабаева</a>, спикер заксобрания города Владимир Немцев, журналисты.

https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html

https://ria.ru/20190920/1558885895.html

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь осипов, екатерина алтабаева, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, михаил развожаев, севастополь, политика