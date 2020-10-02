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Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя
Избранный губернатор Севастополя Михаил Развожаев официально вступил в должность, принеся присягу в ходе торжественной церемонии в пятницу, передает... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:18
2020-10-02T15:29
игорь осипов
екатерина алтабаева
сергей аксенов (политик)
совет федерации рф
михаил развожаев
севастополь
политика
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Избранный губернатор Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> официально вступил в должность, принеся присягу в ходе торжественной церемонии в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Избирком <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> 15 сентября утвердил результаты выборов главы региона, в которых победу одержал врио губернатора Михаил Развожаев. Выборы главы региона прошли в единый день голосования, Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей, обойдя пять других кандидатов."Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, устав города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и благосостоянию его жителей", - сказал Развожаев на церемонии вступления в должность.Церемония проходит в севастопольском Доме офицеров, на ней из-за противоэпидемических мер присутствуют только официальные лица. Среди тех, кто приехал на церемонию, вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a>, командующий ЧФ <a href="http://ria.ru/person_Igor_Osipov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Осипов</a>, глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>, сенатор <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Altabaeva/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Алтабаева</a>, спикер заксобрания города Владимир Немцев, журналисты.
https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html
https://ria.ru/20190920/1558885895.html
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игорь осипов, екатерина алтабаева, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, михаил развожаев, севастополь, политика

Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя

13:18 02.10.2020 (обновлено: 15:29 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГубернатор Севастополя Михаил Развожаев на церемонии инаугурации
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Избранный губернатор Севастополя Михаил Развожаев официально вступил в должность, принеся присягу в ходе торжественной церемонии в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Избирком Севастополя 15 сентября утвердил результаты выборов главы региона, в которых победу одержал врио губернатора Михаил Развожаев. Выборы главы региона прошли в единый день голосования, Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей, обойдя пять других кандидатов.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 09:15Единый день голосования — 2020
Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
"Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, устав города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и благосостоянию его жителей", - сказал Развожаев на церемонии вступления в должность.
Церемония проходит в севастопольском Доме офицеров, на ней из-за противоэпидемических мер присутствуют только официальные лица. Среди тех, кто приехал на церемонию, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, командующий ЧФ Игорь Осипов, глава Крыма Сергей Аксенов, сенатор Екатерина Алтабаева, спикер заксобрания города Владимир Немцев, журналисты.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 20.09.2019
20 сентября 2019, 12:22
Сергей Аксенов вступил в должность главы Крыма
 
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Игорь ОсиповЕкатерина АлтабаеваСергей Аксенов (политик)Совет Федерации РФМихаил РазвожаевСевастопольПолитика
 
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