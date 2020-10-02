https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578126681.html

Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС

Ответные санкции Белоруссии будут автоматически действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, сообщил МИД. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:32

2020-10-02T18:32

2020-10-03T01:45

протесты в белоруссии

россия

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Ответные санкции <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> будут автоматически действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, сообщил МИД. По словам дипломата, в Москве решение Брюсселя ввести санкции против Минска расценивают "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны".Ранее саммит глав государств <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> одобрил список санкций, в который вошли около 40 граждан Белоруссии, в том числе силовики и представители избирательных органов. Их обвинили в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов выборов. Минск, в свою очередь, сегодня объявил о "симметричных ограничениях". Ответный список не публиковали ввиду "сложившейся цивилизованной дипломатической практики". В МИД республики также отметили, что дальнейшая раскрутка "санкционного маховика" может привести к более серьезным последствиям: например, выходу страны из совместных программ и проектов, а также пересмотру уровня дипломатического присутствия "вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".Позже санкции ввели против некоторых лиц должностных лиц <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритании</a> и <a href="https://ria.ru/location_Canada" target="_blank">Канады</a>.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. После этого в республике начались массовые протестные акции. В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек задержали, сотни пострадали, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.В конце сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.В Брюсселе считают, что <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html" target="_blank">вступление</a> Лукашенко в должность президента противоречит воле значительной части населения республики, о чем свидетельствуют массовые демонстрации. Боррель напомнил, что ЕС призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20201001/tikhanovskaya-1578042683.html

https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578082524.html

https://ria.ru/20201002/razgovor-1578109692.html

Артём . Хаха класс, вот сейчас на той стороне и у подхрюкивающих пригорит 489

Афро Россиянин Белорусь признала Крым? 402

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, в мире