https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578110953.html

Меркель прокомментировала санкции Евросоюза против Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала согласование лидерами ЕС в Брюсселе санкций против властей Белоруссии важным шагом, посылающим сигнал протестующим, но... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:54

2020-10-02T14:54

2020-10-02T14:54

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

ангела меркель

кипр

турция

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> назвала согласование лидерами ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> санкций против властей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> важным шагом, посылающим сигнал протестующим, но отметила, что это сделано с запозданием."То, что мы смогли согласовать санкции, это важный сигнал, потому, с моей точки зрения, он придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений, свободу собраний, за транспарентную страну. То, что мы смогли продемонстрировать дееспособность, это важно, но сделано запоздало", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> напомнила, что введение санкций по Белоруссии блокировалось <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> из-за расхождений по вопросу отношений с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, но лидеры смогли достичь компромисса по этому поводу.Ранее сообщалось, что саммит глав государств <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц. В течение нескольких недель страны союза не могли согласовать новые ограничительные меры по Белоруссии из-за позиции Кипра, который хотел от ЕС более решительных действий в отношении Турции ввиду ситуации в Восточном Средиземноморье. Вопрос был вынесен на саммит лидеров и разблокирован в четверг. Главы государств договорились запустить в пятницу письменную процедуру для официального закрепления своего политического решения по санкциям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578095215.html

https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577963073.html

Владимир В Даже если Лукашенко накрутил себе голоса это не значит что победила марионетка Тихановская, собрания это одно, а призывы к беспорядкам, беспорядки подстрекаемые интервентами это другое. 13

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле "сигнал протестующим" - обычная провокация. Не сигналили бы, не было и всей этой ерунды. 12

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кипр

турция

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, кипр, турция, белоруссия, в мире