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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578110953.html
Меркель прокомментировала санкции Евросоюза против Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала согласование лидерами ЕС в Брюсселе санкций против властей Белоруссии важным шагом, посылающим сигнал протестующим, но... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:54
2020-10-02T14:54
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
ангела меркель
кипр
турция
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> назвала согласование лидерами ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> санкций против властей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> важным шагом, посылающим сигнал протестующим, но отметила, что это сделано с запозданием."То, что мы смогли согласовать санкции, это важный сигнал, потому, с моей точки зрения, он придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений, свободу собраний, за транспарентную страну. То, что мы смогли продемонстрировать дееспособность, это важно, но сделано запоздало", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> напомнила, что введение санкций по Белоруссии блокировалось <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> из-за расхождений по вопросу отношений с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, но лидеры смогли достичь компромисса по этому поводу.Ранее сообщалось, что саммит глав государств <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц. В течение нескольких недель страны союза не могли согласовать новые ограничительные меры по Белоруссии из-за позиции Кипра, который хотел от ЕС более решительных действий в отношении Турции ввиду ситуации в Восточном Средиземноморье. Вопрос был вынесен на саммит лидеров и разблокирован в четверг. Главы государств договорились запустить в пятницу письменную процедуру для официального закрепления своего политического решения по санкциям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578095215.html
https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577963073.html
Даже если Лукашенко накрутил себе голоса это не значит что победила марионетка Тихановская, собрания это одно, а призывы к беспорядкам, беспорядки подстрекаемые интервентами это другое.
13
"сигнал протестующим" - обычная провокация. Не сигналили бы, не было и всей этой ерунды.
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кипр
турция
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, кипр, турция, белоруссия, в мире

Меркель прокомментировала санкции Евросоюза против Белоруссии

14:54 02.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 2 окт – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала согласование лидерами ЕС в Брюсселе санкций против властей Белоруссии важным шагом, посылающим сигнал протестующим, но отметила, что это сделано с запозданием.
"То, что мы смогли согласовать санкции, это важный сигнал, потому, с моей точки зрения, он придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений, свободу собраний, за транспарентную страну. То, что мы смогли продемонстрировать дееспособность, это важно, но сделано запоздало", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:35Протесты в Белоруссии
В Кремле прокомментировали санкции Евросоюза против Белоруссии
Канцлер Германии напомнила, что введение санкций по Белоруссии блокировалось Кипром из-за расхождений по вопросу отношений с Турцией, но лидеры смогли достичь компромисса по этому поводу.
Ранее сообщалось, что саммит глав государств Евросоюза принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц. В течение нескольких недель страны союза не могли согласовать новые ограничительные меры по Белоруссии из-за позиции Кипра, который хотел от ЕС более решительных действий в отношении Турции ввиду ситуации в Восточном Средиземноморье. Вопрос был вынесен на саммит лидеров и разблокирован в четверг. Главы государств договорились запустить в пятницу письменную процедуру для официального закрепления своего политического решения по санкциям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:20Протесты в Белоруссии
Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзАнгела МеркельКипрТурцияБелоруссияВ мире
 
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