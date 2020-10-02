https://ria.ru/20201002/samoubiystvo-1578131168.html

Сенатор назвал гибель главреда нижегородского издания трагедией

Гибель главреда нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной является трагедией, должна быть проведена тщательная проверка причин произошедшего, заявил... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T19:48

2020-10-02T19:48

2020-10-02T19:49

александр башкин

сергей бадамшин

совет федерации рф

нижний новгород

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Гибель главреда нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной является трагедией, должна быть проведена тщательная проверка причин произошедшего, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии по информационной политике <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bashkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Башкин</a>.Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, сообщил РИА Новости координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.Сенатор отметил, что в подобных случаях всегда проводится тщательная проверка причин произошедшего, чтобы понять, не было ли внешних факторов или чьего-либо воздействия, которые могли довести до самоубийства."Соответствующие органы следствия имеют на это полномочия, и, убежден, это расследование будет проведено тщательным образом. А пока любые другие комментарии здесь излишни",- сказал он.Адвокат "Правозащиты Открытки" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Badamshin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бадамшин</a> сообщил, что накануне дома у женщины проходил обыск в рамках дела по статье 284.1 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной). Он также пояснил, что Славину ранее несколько раз административно штрафовали.

https://realty.ria.ru/20200627/1573555870.html

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нижний новгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр башкин, сергей бадамшин, совет федерации рф, нижний новгород, происшествия