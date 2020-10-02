Сенатор назвал гибель главреда нижегородского издания трагедией
19:48 02.10.2020 (обновлено: 19:49 02.10.2020)
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Гибель главреда нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной является трагедией, должна быть проведена тщательная проверка причин произошедшего, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии по информационной политике Александр Башкин.
"Это, безусловно, трагедия. Любая смерть человека это трагедия, а тем более, такая трагическая. К этому случаю, безусловно, должно быть особое внимание, поскольку речь идет о журналистике – такое же внимание уделялось бы и если речь шла о погибшем в подобных обстоятельствах военнослужащем или, скажем, сотруднике полиции",- заявил Башкин.
Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, сообщил РИА Новости координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
Сенатор отметил, что в подобных случаях всегда проводится тщательная проверка причин произошедшего, чтобы понять, не было ли внешних факторов или чьего-либо воздействия, которые могли довести до самоубийства.
"Соответствующие органы следствия имеют на это полномочия, и, убежден, это расследование будет проведено тщательным образом. А пока любые другие комментарии здесь излишни",- сказал он.
Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин сообщил, что накануне дома у женщины проходил обыск в рамках дела по статье 284.1 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной). Он также пояснил, что Славину ранее несколько раз административно штрафовали.