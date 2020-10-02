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Эксперты завершили расшифровку "черных ящиков" упавшего на Украине Ан-26
Эксперты завершили расшифровку "черных ящиков" Ан-26, который разбился в Харьковской области на Украине, заявил главный инспектор Минобороны Украины Игорь... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:19
2020-10-02T13:31
ситуация на украине
ан-26
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Эксперты завершили расшифровку "черных ящиков" <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, который разбился в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> на Украине, заявил главный инспектор Минобороны Украины Игорь Воронченко."Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета", – заявил Воронченко агентству <a href="http://rbc.ua" target="_blank">"РБК-Украина"</a>.По его словам, информация относительно содержания бортовых самописцев засекречена, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров, поскольку это очень щепетильное дело".Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
https://ria.ru/20201001/aviakatastrofa-1578028594.html
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ситуация на украине, ан-26, украина, в мире

Эксперты завершили расшифровку "черных ящиков" упавшего на Украине Ан-26

13:19 02.10.2020 (обновлено: 13:31 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Эксперты завершили расшифровку "черных ящиков" Ан-26, который разбился в Харьковской области на Украине, заявил главный инспектор Минобороны Украины Игорь Воронченко.
"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета", – заявил Воронченко агентству "РБК-Украина".
По его словам, информация относительно содержания бортовых самописцев засекречена, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров, поскольку это очень щепетильное дело".
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.
По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
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