https://ria.ru/20201002/sakhalin-1578083268.html

"Все потеряли": японцы оценили модернизацию железных дорог на Сахалине

Информагентство Kyodo News опубликовало материал о модернизации железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров, констатировав "конец японского... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T06:03

2020-10-02T06:03

2020-10-02T14:58

россия

сахалин

япония

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Информагентство <a href="https://www.kyodonews.jp/" target="_blank">Kyodo News</a> опубликовало материал о модернизации железнодорожных путей на <a href="https://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank">Сахалине</a> до общероссийских параметров, констатировав "конец <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">японского</a> железнодорожного полотна" на острове. В статье говорится о том, что 30 сентября по последнему участку старой японской железной дороги прошел последний поезд и теперь остров полностью перешел на общероссийский стандарт.Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях."На Хоккайдо почти все линии железной дороги убыточны. Все больше становится просто заброшенных участков. А на Сахалине вся железнодорожная сеть переведена с узкой на широкую стандартную колею. В России все возвращается на круги своя?" — задался вопросом пользователь под ником ten."Мы в войну тоже переусердствовали с агрессией! И вот все, что приобрели за рубежами Японии, все потеряли! И остался у нас только имидж потомков наших предков, которые творили неблаговидные дела!" — признал snr."Как бы я хотел побывать на Сахалине сейчас и проехаться на новых составах по широкой российской железнодорожной полосе", — добавил cin."Настанет ли когда-нибудь время, когда можно будет налегке, с одним рюкзаком за плечами, поехать в путешествие по Южному Сахалину?" — задался вопросом manjuria."И все же пусть возвращают нам территории! Северные территории!" — заявил nij.Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров (в России — 1520 миллиметров). В 2003 году началось комплексное переустройство: реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрили современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.<em><strong>Полный текст статьи читайте на</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/social/20201001/248227343.html" target="_blank">сайте ИноСМИ>></a></strong></em>

https://ria.ru/20200824/sakhalin-1576216742.html

https://ria.ru/20200916/kurily-1577340908.html

goldmikron А на что японцы собственно надеялись? Прошлое не вернешь. Подписывайте мирный договор с Россией и живите спокойно. 210

Jonns Carter Пока Японцы бились в истерике требуя возвращения себе "Северных территорий", Россия ещё больше привязывала их к себе. Переход на Российский стандарт железнодорожного полотна, окончательно похоронил вопрос "Северных территорий". 186

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, япония, в мире