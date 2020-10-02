https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

Епископ Пантелеимон напомнил о "коварных свойствах нового вируса"

Соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям врачей на фоне ситуации с коронавирусом призвал верующих председатель синодального отдела Московского... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T21:33

2020-10-02T21:33

2020-10-02T21:33

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московский патриархат

коронавирусы

епископ орехово-зуевский пантелеимон

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

сергей собянин

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям врачей на фоне ситуации с коронавирусом призвал верующих председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в городе рекомендовал руководителям предприятий вновь перевести как можно больше сотрудников на дистанционную работу, а также ввел и другие ограничения.По словам епископа, "то ли началась вторая волна, то ли новый вал первой волны, но что-то опять стало тревожнее на душе"."Очень важно не забывать, что мы можем невольно оказаться причиной болезни и страданий других людей. Не нужно себя успокаивать тем, что сейчас вирус переносится менее болезненно - мне известны очень тяжелые случаи. Не нужно оправдывать свой отказ от защитных мер тем, что все должны рано или поздно переболеть. Нужно соблюдать осторожность, и если уж заболеть, то не из-за своей безответственности, а тогда, когда Бог попустит, невзирая на все наши предосторожности", - написал епископ Пантелеимон в Telegram-канале синодального отдела.Он напомнил о "коварных свойствах нового вируса" и попросил "надевать маску, если рядом есть люди", и чаще мыть руки. "При появлении недомогания, слабости, даже небольшом повышении температуры, головной боли, при появлении каких-то расстройств обязательно изолироваться, то есть не приходить на работу, учебу, в церковь, не идти в гости, а обратиться к врачу, сдать анализ на COVID-19", - подчеркнул глава синодального отдела.При этом, отмечает епископ, верующие должны "не терять голову, а главное - хранить мир в сердце и спокойствие в душе". Он также посоветовал "научиться слышать и исполнять волю Божию, понимать и любить людей, правильно использовать время, не тратить его понапрасну"."Не соглашайся со злом внутри. Веди борьбу с самим собой. У нас еще есть время для того, чтобы обратить внимание внутрь своего сердца и обратить его ко Христу. Это главное делание повысит иммунитет, поможет сохранить трезвость и спокойствие в наше тревожное время среди разноголосицы разных мнений", - подытожил представитель Русской церкви.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский патриархат, коронавирусы, епископ орехово-зуевский пантелеимон, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сергей собянин, москва, общество