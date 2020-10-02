https://ria.ru/20201002/rabota-1578088372.html

Метеоролог назвала место с самыми жесткими условиями работы

Низкие температуры и сильные ветры делают Тикси местом с самыми сложными для работы условиями, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:58

2020-10-02T09:58

2020-10-02T10:02

республика саха (якутия)

тикси

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Низкие температуры и сильные ветры делают <a href="http://ria.ru/location_Tiksi/" target="_blank" data-auto="true">Тикси</a> местом с самыми сложными для работы условиями, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик."Самые жесткие условия труда, я думаю, все-таки на Тикси, на Арктическом побережье. Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью", - сказала Маршалик.Она пояснила, что традиционно в арктических районах условия работы считаются самыми тяжелыми. В России было 13 арктических районов, в прошлом году к ним добавили еще восемь районов. Теперь все районы, начиная с 65-го градуса северной широты, это арктическая зона. Это было сделано для расчета льгот и коэффициентов.<strong><a href="https://ria.ru/20201002/klimat-1578069036.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>

https://ria.ru/20200713/1574207225.html

республика саха (якутия)

тикси

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), тикси, общество