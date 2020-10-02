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Метеоролог назвала место с самыми жесткими условиями работы
Низкие температуры и сильные ветры делают Тикси местом с самыми сложными для работы условиями, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:58
2020-10-02T10:02
республика саха (якутия)
тикси
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Низкие температуры и сильные ветры делают <a href="http://ria.ru/location_Tiksi/" target="_blank" data-auto="true">Тикси</a> местом с самыми сложными для работы условиями, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик."Самые жесткие условия труда, я думаю, все-таки на Тикси, на Арктическом побережье. Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью", - сказала Маршалик.Она пояснила, что традиционно в арктических районах условия работы считаются самыми тяжелыми. В России было 13 арктических районов, в прошлом году к ним добавили еще восемь районов. Теперь все районы, начиная с 65-го градуса северной широты, это арктическая зона. Это было сделано для расчета льгот и коэффициентов.<strong><a href="https://ria.ru/20201002/klimat-1578069036.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200713/1574207225.html
республика саха (якутия)
тикси
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республика саха (якутия), тикси, общество

Метеоролог назвала место с самыми жесткими условиями работы

09:58 02.10.2020 (обновлено: 10:02 02.10.2020)
 
© Фото : Хорошевский ДенисПоселок Тикси в Якутии
Поселок Тикси в Якутии - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Хорошевский Денис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Низкие температуры и сильные ветры делают Тикси местом с самыми сложными для работы условиями, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.
"Самые жесткие условия труда, я думаю, все-таки на Тикси, на Арктическом побережье. Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью", - сказала Маршалик.
Она пояснила, что традиционно в арктических районах условия работы считаются самыми тяжелыми. В России было 13 арктических районов, в прошлом году к ним добавили еще восемь районов. Теперь все районы, начиная с 65-го градуса северной широты, это арктическая зона. Это было сделано для расчета льгот и коэффициентов.
Читайте полный текст интервью >>>
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13 июля, 08:00РИА Наука
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Республика Саха (Якутия)ТиксиОбщество
 
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