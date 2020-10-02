https://ria.ru/20201002/prigozhin-1578122614.html

Пригожин и Валерия рассказали о планах завести детей

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия сообщили в беседе с "Пятым каналом" о желании завести детей. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:31

2020-10-02T17:31

2020-10-02T17:31

яна рудковская

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия сообщили в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">"Пятым каналом"</a> о желании завести детей.Звездная пара решила последовать примеру <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яны Рудковской</a> и Евгения Плющенко, у которых недавно родился ребенок.У продюсера уже есть трое детей от предыдущих браков. У Валерии — двое сыновей и дочь от Александра Шульгина.

https://ria.ru/20200925/valeriya-1577795960.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна рудковская, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)