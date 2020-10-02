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Пригожин и Валерия рассказали о планах завести детей
Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия сообщили в беседе с "Пятым каналом" о желании завести детей. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:31
2020-10-02T17:31
яна рудковская
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия сообщили в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">"Пятым каналом"</a> о желании завести детей.Звездная пара решила последовать примеру <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яны Рудковской</a> и Евгения Плющенко, у которых недавно родился ребенок.У продюсера уже есть трое детей от предыдущих браков. У Валерии — двое сыновей и дочь от Александра Шульгина.
https://ria.ru/20200925/valeriya-1577795960.html
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РИА Новости
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яна рудковская, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)

Пригожин и Валерия рассказали о планах завести детей

17:31 02.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия
Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия сообщили в беседе с "Пятым каналом" о желании завести детей.
Звездная пара решила последовать примеру Яны Рудковской и Евгения Плющенко, у которых недавно родился ребенок.
"Они молодцы, решают главную проблему в нашей стране — демографическую. Мы с удовольствием бы это тоже сделали, но пока не получается", — сказал Пригожин.
У продюсера уже есть трое детей от предыдущих браков. У Валерии — двое сыновей и дочь от Александра Шульгина.
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Яна РудковскаяИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)
 
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