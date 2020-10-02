https://ria.ru/20201002/prigovor-1578120507.html

Приговор Януковичу по делу о госизмене вступил в силу

Приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы, вступил в силу на Украине,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:00

2020-10-02T17:00

2020-10-02T17:18

ситуация на украине

виктор янукович

украина

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<strong>КИЕВ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Приговор экс-президенту Украины <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктору Януковичу</a> по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы, вступил в силу на Украине, прокуратура намерена потребовать от РФ его выдачи для отбывания наказания, заявил в пятницу РИА Новости руководитель группы прокуроров по делу Руслан Кравченко.Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и намерена обжаловать его в Верховном суде Украины."Сегодня вступил", - заявил Кравченко, отвечая на вопрос, когда приговор Януковичу вступит в силу.При этом, по его словам, прокуратура намерена потребовать от РФ выдачи Украине экс-президента для отбывания наказания. "Будем!" - сказал Кравченко, отвечая на вопрос, будет ли прокуратура обращаться к РФ с соответствующим запросом.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.

https://ria.ru/20200806/1575461935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, виктор янукович, украина, в мире