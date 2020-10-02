https://ria.ru/20201002/poselki-1578089109.html

Глава Приамурья поручил разобраться с проблемами в поселках БАМа

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил поселки Усть-Нюкжа, Юктали и Дипкун, которые расположены вдоль Байкало-Амурской магистрали (БАМ), и поручил... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:18

2020-10-02T10:18

2020-10-02T10:18

василий орлов

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> посетил поселки Усть-Нюкжа, Юктали и Дипкун, которые расположены вдоль Байкало-Амурской магистрали (БАМ), и поручил разобраться с существующими здесь социальными проблемами, сообщает правительство региона.В селе Усть-Нюкжа чуть более 500 человек, большинство из них эвенки (коренной малочисленный народ Севера), здесь стремятся сохранить национальный язык и традиции, преподавать их начинают в детском саду и продолжают в школе. Из 120 учеников в местной школе 98 - эвенки. При школе открыт интернат, здесь живут те, чьи родители ведут традиционный для эвенков кочевой образ жизни.В местной школе активно развивают национальные для эвенков виды спорта, с 2013 года проводится даже специальная областная спартакиада. Руководство учебного заведения попросило главу Приамурья помочь приобрести дополнительное оборудование для школы и выделить ставку для педагога по национальным видам спорта."Нужно направить заявку на необходимое оборудование и представить предложение о выделении ставки педагога, минобр попрошу просчитать возможности", - сказал Орлов.Еще одна проблема Усть-Нюкжи - переселение жителей: из 107 домов Усть-Нюкжи аварийными признаны 19, они включены в программу переселения из аварийного жилья зоны БАМа.Во время командировки по северу Приамурья Орлов посетил также село Юктали, здесь он осмотрел участковую больницу, которая обслуживает более 1350 человек, сейчас в медучереждении не хватает персонала, не заполнены пять ставок."Медики не хотят ехать, да оно и понятно - село отдаленное. По счастливой случайности согласился приехать на работу опытный хирург-онколог. Больше пока нет желающих", - приводятся в сообщении слова главврача Тындинской больницы Андрея Козлова.Орлов заметил, что одно из решений проблемы - увеличение зарплаты у врачей. "Возможно, стоит увеличить размер единовременной выплаты по программе "Земский доктор" для тех медиков, кто едет работать в отдаленные населенные пункты региона", - сказал губернатор Приамурья.В поселке Дипкун, где живут более 1300 человек, Орлов посетил котельную, школу, детский сад, дом культуры, школу искусств и амбулаторию. ДК построен в 1980 году, ему требуется косметический ремонт и ремонт кровли. Губернатор поручил минстрою региона оценить состояние объекта и просчитать объем работ. "Полагаю, что стоимость ремонта не будет неподъемной, все зависит от состояния кровли и стен", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20200925/priamure-1577739557.html

https://ria.ru/20200918/stipendii-1577426101.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, общество