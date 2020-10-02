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Дела о реабилитации нацизма во время "Бессмертного полка" направили в суд
Генеральная прокуратура РФ направила в суды Пермского края и Кемеровский области уголовные дела о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:42
2020-10-02T15:46
россия
кемеровский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновск
кемеровская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура РФ направила в суды <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровский области</a> уголовные дела о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк"."В Генеральной прокуратуре <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жителя <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> Даниила Шестакова и жителя <a href="http://ria.ru/location_Kemerovo/" target="_blank" data-auto="true">Кемерово</a> Дмитрия Бородаенко. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч. 3 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.Дела направлены в Пермский краевой и <a href="http://ria.ru/organization_Kemerovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровский областной суды</a> для рассмотрения по существу, отмечают в ведомстве.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщал, что Бородаенко при проведении "Бессмертного полка" выложил в интернете фотографию Адольфа Гитлера, а Шестаков - изменника родины Андрея Власова. Отмечается, что оба в ходе предварительного следствия вину не признали. Однако следователями установлены цели и мотивы – это реабилитация нацизма путем одобрения деятельности Гитлера и Власова.СК РФ летом завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Гитлера. По двум из них уже вынесены приговоры: пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ, а житель <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновска</a> Вячеслав Круглов оштрафован на 120 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200725/1574911190.html
россия
ульяновск
кемеровская область
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россия, кемеровский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), ульяновск, кемеровская область, происшествия

Дела о реабилитации нацизма во время "Бессмертного полка" направили в суд

15:42 02.10.2020 (обновлено: 15:46 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк онлайн"
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суды Пермского края и Кемеровский области уголовные дела о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк".
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жителя Перми Даниила Шестакова и жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч. 3 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
Дела направлены в Пермский краевой и Кемеровский областной суды для рассмотрения по существу, отмечают в ведомстве.
Ранее СК сообщал, что Бородаенко при проведении "Бессмертного полка" выложил в интернете фотографию Адольфа Гитлера, а Шестаков - изменника родины Андрея Власова. Отмечается, что оба в ходе предварительного следствия вину не признали. Однако следователями установлены цели и мотивы – это реабилитация нацизма путем одобрения деятельности Гитлера и Власова.
СК РФ летом завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Гитлера. По двум из них уже вынесены приговоры: пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ, а житель Ульяновска Вячеслав Круглов оштрафован на 120 тысяч рублей.
Обыски и допросы фигурантов уголовных дел о реабилитации нацизма. Кадры СК РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 15:23
СК показал видео допросов по делу о фото нацистов на "Бессмертном полку"
 
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РоссияКемеровский областной судСледственный комитет России (СК РФ)УльяновскКемеровская областьПроисшествия
 
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