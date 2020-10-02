https://ria.ru/20201002/patrushev-1578123971.html

Патрушев и О'Брайен обсудили Карабах и борьбу с терроризмом

Ситуация в Нагорном Карабахе стала одной из тем пятничной встречи в Женеве секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:54

2020-10-02T17:54

2020-10-02T17:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

евгений аношин

нагорный карабах

женева (город)

николай патрушев

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> стала одной из тем пятничной встречи в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> секретаря Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николая Патрушева</a> с помощником президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, также обсуждались темы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Anoshin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Аношин</a>."Рассмотрены вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, обеспечения безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий, совершенствования взаимодействия в области борьбы с терроризмом, ситуация в Нагорном Карабахе, а также другие сюжеты, представляющие взаимный интерес", - сказал Аношин.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578122159.html

нагорный карабах

женева (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений аношин, нагорный карабах, женева (город), николай патрушев, сша, в мире