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Панама в октябре открывает границы для иностранных туристов
Власти Панамы объявили, что с 12 октября страна открывает границы для иностранных гостей, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:35
2020-10-02T17:35
туризм
коронавирус covid-19
туризм
панама
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Власти Панамы объявили, что с 12 октября страна открывает границы для иностранных гостей, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/japan-borders-reopening-coronavirus" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Путешественники должны будут представить отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные в течение 48 часов до прибытия. Если этой справки не будет, то придется пройти экспресс-тест в аэропорту, который стоит около 30 долларов. Если анализ даст положительный результат, то турист должен отсидеть недельный карантин в отеле, за который заплатит правительство Панамы. Затем он снова сдаст тест, и, получив отрицательный результат, сможет продолжить отдых.Кроме того, еще перед регистрацией на рейс пассажиры подпишут бумагу, подтверждая, что они готовы соблюдать установленные в стране меры по борьбе с коронавирусом. В частности, нужно носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, стараться расплачиваться банковской картой, а не наличкой.Столики в ресторанах и поездки на экскурсии лучше бронировать заранее: количество посадочных мест в заведениях ограничено, а экскурсионные автобусы работают с загрузкой в 50 процентов от привычной численности гостей.Для посещения Панамы покупка туристической медстраховки не обязательна, но министерство туризма настоятельно рекомендует ее приобрести.
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
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Новости
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коронавирус covid-19, туризм, панама, новости - туризм

Панама в октябре открывает границы для иностранных туристов

17:35 02.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Панама
Страны мира. Панама - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Власти Панамы объявили, что с 12 октября страна открывает границы для иностранных гостей, сообщает Travel and Leisure.
Путешественники должны будут представить отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные в течение 48 часов до прибытия. Если этой справки не будет, то придется пройти экспресс-тест в аэропорту, который стоит около 30 долларов. Если анализ даст положительный результат, то турист должен отсидеть недельный карантин в отеле, за который заплатит правительство Панамы. Затем он снова сдаст тест, и, получив отрицательный результат, сможет продолжить отдых.
Кроме того, еще перед регистрацией на рейс пассажиры подпишут бумагу, подтверждая, что они готовы соблюдать установленные в стране меры по борьбе с коронавирусом. В частности, нужно носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, стараться расплачиваться банковской картой, а не наличкой.
Столики в ресторанах и поездки на экскурсии лучше бронировать заранее: количество посадочных мест в заведениях ограничено, а экскурсионные автобусы работают с загрузкой в 50 процентов от привычной численности гостей.
Для посещения Панамы покупка туристической медстраховки не обязательна, но министерство туризма настоятельно рекомендует ее приобрести.
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