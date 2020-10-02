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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20201002/orsk-1578098295.html
Орск вошел в федеральную программу по модернизации ЖКХ
Город Орск Оренбургской области вошел в федеральную программу по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры "60+" , которая направлена на поддержку... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:10
2020-10-02T12:10
оренбургская область
жкх
денис паслер
оренбургская область
орск
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<strong>ОРЕНБУРГ, 2 окт — РИА Новости.</strong> Город <a href="http://ria.ru/location_Orsk/" target="_blank" data-auto="true">Орск</a> <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> вошел в федеральную программу по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры "60+" , которая направлена на поддержку региональных ЖКХ, где износ составляет более 60% сообщил глава области <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a>. "Мы подали заявку в Минстрой РФ на участие в программе "60+" на реконструкцию коммунальной инфраструктуры. Речь идет о городах, где износ сетей составляет 60 и более процентов. Орск вошел в первый пул территорий, которые получат поддержку. Всего таких городов пока четыре на всю страну. Поэтому для всего региона попадание Орска в программу модернизации — большой успех", — сказал Паслер. Он отметил, что благодаря программе в Орске планируется обновить объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на общую сумму более 325 миллионов рублей. "В сферу теплоснабжения будут направлены более 151 миллиона рублей, на модернизацию водоснабжения и водоотведения поступит порядка 173,4 миллиона рублей", — уточнил глава региона.Паслер сообщил, что дополнительно в целях недопущения срыва реализации намеченных мероприятий областное правительство приняло решение выделить из областного бюджета дотации бюджету Орска, что позволит ускорить процесс заключения необходимых контрактов и приступить к работам.
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оренбургская область
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жкх, денис паслер, оренбургская область, орск

Орск вошел в федеральную программу по модернизации ЖКХ

12:10 02.10.2020
 
© Depositphotos / nastya1981Вид на Орск
Вид на Орск - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Depositphotos / nastya1981
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ОРЕНБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Город Орск Оренбургской области вошел в федеральную программу по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры "60+" , которая направлена на поддержку региональных ЖКХ, где износ составляет более 60% сообщил глава области Денис Паслер.
"Мы подали заявку в Минстрой РФ на участие в программе "60+" на реконструкцию коммунальной инфраструктуры. Речь идет о городах, где износ сетей составляет 60 и более процентов. Орск вошел в первый пул территорий, которые получат поддержку. Всего таких городов пока четыре на всю страну. Поэтому для всего региона попадание Орска в программу модернизации — большой успех", — сказал Паслер.
Он отметил, что благодаря программе в Орске планируется обновить объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на общую сумму более 325 миллионов рублей.
"В сферу теплоснабжения будут направлены более 151 миллиона рублей, на модернизацию водоснабжения и водоотведения поступит порядка 173,4 миллиона рублей", — уточнил глава региона.
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Паслер сообщил, что дополнительно в целях недопущения срыва реализации намеченных мероприятий областное правительство приняло решение выделить из областного бюджета дотации бюджету Орска, что позволит ускорить процесс заключения необходимых контрактов и приступить к работам.
 
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Оренбургская областьЖКХДенис ПаслерОренбургская областьОрск
 
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