https://ria.ru/20201002/ogranicheniya-1578093699.html

В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по коронавирусу

Речи о введении жестких ограничений из-за роста числа больных COVID-19 пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:18

2020-10-02T11:18

2020-10-02T14:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

татьяна голикова

сергей собянин

дмитрий песков

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости</strong>. Речи о введении жестких ограничений из-за роста числа больных COVID-19 пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.По словам Пескова, такие решения, как объявление нерабочих недель, принимает не Кремль. Он напомнил, что оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, который возглавляет вице-премьер <u><a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova">Татьяна Голикова</a></u>, продолжает работу. "Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", — уточнил он.Распространение коронавирусаЗа сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Лидерами по приросту больных стали Москва (+2704), Санкт-Петербург (+302) и Подмосковье (+244).Накануне мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a> обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу. Также на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).Школьные каникулы продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. При этом решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578095982.html

https://ria.ru/20201001/kritichno-1578079643.html

Арсений Новиков Новый год в скафандрах, шампанское через трубочку, об интиме забыть..... 121

Стас Титов Видимо все скоро по домам пойдём. 102

27

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, татьяна голикова, сергей собянин, дмитрий песков, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург