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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/ogranicheniya-1578093699.html
В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по коронавирусу
Речи о введении жестких ограничений из-за роста числа больных COVID-19 пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:18
2020-10-02T14:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
татьяна голикова
сергей собянин
дмитрий песков
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости</strong>. Речи о введении жестких ограничений из-за роста числа больных COVID-19 пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.По словам Пескова, такие решения, как объявление нерабочих недель, принимает не Кремль. Он напомнил, что оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, который возглавляет вице-премьер <u><a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova">Татьяна Голикова</a></u>, продолжает работу. "Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", — уточнил он.Распространение коронавирусаЗа сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Лидерами по приросту больных стали Москва (+2704), Санкт-Петербург (+302) и Подмосковье (+244).Накануне мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a> обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу. Также на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).Школьные каникулы продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. При этом решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578095982.html
https://ria.ru/20201001/kritichno-1578079643.html
Новый год в скафандрах, шампанское через трубочку, об интиме забыть.....
121
Видимо все скоро по домам пойдём.
102
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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коронавирус в россии, здоровье - общество, татьяна голикова, сергей собянин, дмитрий песков, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по коронавирусу

11:18 02.10.2020 (обновлено: 14:03 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры спускаются по эскалатору на станции метро "Парк культуры" в Москве
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Речи о введении жестких ограничений из-за роста числа больных COVID-19 пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях", — подчеркнул он.
По словам Пескова, такие решения, как объявление нерабочих недель, принимает не Кремль. Он напомнил, что оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, продолжает работу.
"Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", — уточнил он.
Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:44Распространение нового коронавируса
Голикова: большинство заболевших COVID-19 не соблюдали меры безопасности

Распространение коронавируса

За сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев COVID-19. Лидерами по приросту больных стали Москва (+2704), Санкт-Петербург (+302) и Подмосковье (+244).
Накануне мэр столицы Сергей Собянин обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу. Также на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).
Школьные каникулы продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. При этом решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 22:47Распространение нового коронавируса
Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваСергей СобянинДмитрий ПесковМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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