Армения призвала приостановить членство Турции в Минской группе ОБСЕ
11:27 02.10.2020 (обновлено: 12:29 02.10.2020)
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Членство Турции в Минской группе ОБСЕ должно быть приостановлено, ее поведение по Нагорному Карабаху воинственно и предвзято, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Членство Турции в Минской группе ОБСЕ должно быть приостановлено, если она ведет себя предвзято и воинственно. А значит, она больше не может быть посредником", - сказал Пашинян в интервью французскому изданию Figaro.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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