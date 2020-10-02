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Шоубиз
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Звезда "Уральских пельменей" впечатлила фанатов дерзким образом
Экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова восхитила подписчиков в Instagram своим модным образом и стройными ногами. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:47
2020-10-02T17:01
шоубиз
юлия михалкова
шоу-бизнес
уральские пельмени
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Экс-участница "<a href="http://ria.ru/organization_Uralskie_pelmeni/" target="_blank" data-auto="true">Уральских пельменей</a>" <a href="https://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova">Юлия Михалкова</a> восхитила подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/p/CE1Z0pDg-iW/">Instagram</a> своим модным образом и стройными ногами.На размещенных кадрах звезда идет по Невскому проспекту в Санкт-Питербурге в коротком черном платье, кожаном пиджаке такого же цвета и высоких сапогах на каблуке. Образ девушки дополнили солнцезащитные очки и сумка в тон. "Волнительный дебют", — написала Михалкова, отметив тем самым презентацию своей книги, которая состоялась в доме Зингера.Поклонники поздравили юмористку с этим событием и похвалили ее внешний вид. "Юлечка, Вы прелесть!", "Красотка", "Умница", "Великолепна", "Почему снова ножки Ваши такие красивые?", "Самая красивая и самая талантливая", "Красивая и умная, восхищаюсь вами", — написали фолловеры. Ранее Юлия Михалкова написала книгу о взаимоотношениях <a href="https://ria.ru/20200914/otnosheniya-1577228983.html" target="_blank">"Не говори мужчинам "НЕТ!"</a>. В своем литературном дебюте Юлия вспоминает друзей, наставников и возлюбленных, каждый из которых стал для нее учителем, подарил ей уникальный опыт.
https://radiosputnik.ria.ru/20200309/1568349032.html
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юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени

Звезда "Уральских пельменей" впечатлила фанатов дерзким образом

15:47 02.10.2020 (обновлено: 17:01 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастница команды "Уральские пельмени" Юлия Михалкова
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова восхитила подписчиков в Instagram своим модным образом и стройными ногами.
На размещенных кадрах звезда идет по Невскому проспекту в Санкт-Питербурге в коротком черном платье, кожаном пиджаке такого же цвета и высоких сапогах на каблуке. Образ девушки дополнили солнцезащитные очки и сумка в тон.
"Волнительный дебют", — написала Михалкова, отметив тем самым презентацию своей книги, которая состоялась в доме Зингера.
Поклонники поздравили юмористку с этим событием и похвалили ее внешний вид.
"Юлечка, Вы прелесть!", "Красотка", "Умница", "Великолепна", "Почему снова ножки Ваши такие красивые?", "Самая красивая и самая талантливая", "Красивая и умная, восхищаюсь вами", — написали фолловеры.
Ранее Юлия Михалкова написала книгу о взаимоотношениях "Не говори мужчинам "НЕТ!". В своем литературном дебюте Юлия вспоминает друзей, наставников и возлюбленных, каждый из которых стал для нее учителем, подарил ей уникальный опыт.
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ШоубизЮлия МихалковаШоу-бизнесУральские пельмени
 
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