https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578119292.html

Познер прокомментировал обвинения Навального в адрес омских врачей

"Познер Online". РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:46

2020-10-02T16:46

2020-10-02T16:46

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

владимир познер

томск

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал обвинения блогера Алексея Навального в адрес спасших его омских врачей. Его слова опубликованы на сайте<strong> </strong><a href="https://pozneronline.ru/" target="_blank">"Познер Online"</a>.Журналист считает претензии главы ФБК в адрес медиков странными.Кроме того, он назвал Навального оппортунистом, пытающимся "выжимать из создавшейся ситуации все, что можно".<strong>"</strong>На кого он рассчитывает, не знаю. Скорее всего, конечно, на западную аудиторию", — отметил он.Ранее глава ФБК дал интервью немецкому <a href="https://lenta.ru/tags/organizations/spiegel/" target="_blank">Der Spiegel</a>, в котором заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские врачи назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике. Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в реанимацию омской больницы.В крови и моче пациента российские врачи не нашли ядов. Основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Через пару дней Навального транспортировали в немецкую клинику "Шарите" в Берлине для прохождения дальнейшего лечения. Правительство Германии заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила.Россия прекратила разработки в области химоружия по указу президента от 1992 года, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ.Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.</em>

https://ria.ru/20201002/kadyrov-1578110391.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/navalnyy-1578115035.html

nakιs Kamakιs Навальный же им до этого спасибо говорил !! Навальнята тут нам все уши прожужжали, какой он благородный и воспитанный :) 79

Ольга Занкова удивительно.. Познер и ...не за навального? 61

17

томск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, владимир познер, томск, берлин (город)