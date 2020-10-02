Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578119292.html
Познер прокомментировал обвинения Навального в адрес омских врачей
"Познер Online". РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:46
2020-10-02T16:46
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
владимир познер
томск
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225866_0:389:2950:2048_1400x0_80_0_0_68c7fb53daa5ff3519595305f6f70de1.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал обвинения блогера Алексея Навального в адрес спасших его омских врачей. Его слова опубликованы на сайте<strong> </strong><a href="https://pozneronline.ru/" target="_blank">"Познер Online"</a>.Журналист считает претензии главы ФБК в адрес медиков странными.Кроме того, он назвал Навального оппортунистом, пытающимся "выжимать из создавшейся ситуации все, что можно".<strong>"</strong>На кого он рассчитывает, не знаю. Скорее всего, конечно, на западную аудиторию", — отметил он.Ранее глава ФБК дал интервью немецкому <a href="https://lenta.ru/tags/organizations/spiegel/" target="_blank">Der Spiegel</a>, в котором заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские врачи назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике. Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в реанимацию омской больницы.В крови и моче пациента российские врачи не нашли ядов. Основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Через пару дней Навального транспортировали в немецкую клинику "Шарите" в Берлине для прохождения дальнейшего лечения. Правительство Германии заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила.Россия прекратила разработки в области химоружия по указу президента от 1992 года, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ.Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.</em>
https://ria.ru/20201002/kadyrov-1578110391.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/navalnyy-1578115035.html
Навальный же им до этого спасибо говорил !! Навальнята тут нам все уши прожужжали, какой он благородный и воспитанный :)
79
удивительно.. Познер и ...не за навального?
61
17
томск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225866_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_38e9f08efa65535483c315326cab32f7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, владимир познер, томск, берлин (город)

Познер прокомментировал обвинения Навального в адрес омских врачей

16:46 02.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал обвинения блогера Алексея Навального в адрес спасших его омских врачей. Его слова опубликованы на сайте "Познер Online".
Журналист считает претензии главы ФБК в адрес медиков странными.

"Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно", — сказал Познер.

Кроме того, он назвал Навального оппортунистом, пытающимся "выжимать из создавшейся ситуации все, что можно".
"На кого он рассчитывает, не знаю. Скорее всего, конечно, на западную аудиторию", — отметил он.
Ранее глава ФБК дал интервью немецкому Der Spiegel, в котором заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские врачи назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 14:48
Кадыров предложил считать его заказчиком инцидента с Навальным
Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в реанимацию омской больницы.
В крови и моче пациента российские врачи не нашли ядов. Основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Через пару дней Навального транспортировали в немецкую клинику "Шарите" в Берлине для прохождения дальнейшего лечения.
Правительство Германии заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила.
Россия прекратила разработки в области химоружия по указу президента от 1992 года, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 15:46
Затеял грязные игры. В Ассоциации врачей РФ призвали наказать Навального
Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.
Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.
 
Обсудить17
Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйВладимир ПознерТомскБерлин (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния