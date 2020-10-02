https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578119292.html
Познер прокомментировал обвинения Навального в адрес омских врачей
"Познер Online". РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:46
2020-10-02T16:46
2020-10-02T16:46
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
владимир познер
томск
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225866_0:389:2950:2048_1400x0_80_0_0_68c7fb53daa5ff3519595305f6f70de1.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал обвинения блогера Алексея Навального в адрес спасших его омских врачей. Его слова опубликованы на сайте<strong> </strong><a href="https://pozneronline.ru/" target="_blank">"Познер Online"</a>.Журналист считает претензии главы ФБК в адрес медиков странными.Кроме того, он назвал Навального оппортунистом, пытающимся "выжимать из создавшейся ситуации все, что можно".<strong>"</strong>На кого он рассчитывает, не знаю. Скорее всего, конечно, на западную аудиторию", — отметил он.Ранее глава ФБК дал интервью немецкому <a href="https://lenta.ru/tags/organizations/spiegel/" target="_blank">Der Spiegel</a>, в котором заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские врачи назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике. Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в реанимацию омской больницы.В крови и моче пациента российские врачи не нашли ядов. Основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Через пару дней Навального транспортировали в немецкую клинику "Шарите" в Берлине для прохождения дальнейшего лечения. Правительство Германии заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила.Россия прекратила разработки в области химоружия по указу президента от 1992 года, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ.Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.</em>
https://ria.ru/20201002/kadyrov-1578110391.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/navalnyy-1578115035.html
nakιs Kamakιs
Навальный же им до этого спасибо говорил !! Навальнята тут нам все уши прожужжали, какой он благородный и воспитанный :)
79
Ольга Занкова
удивительно.. Познер и ...не за навального?
61
17
томск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225866_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_38e9f08efa65535483c315326cab32f7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, владимир познер, томск, берлин (город)
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал обвинения блогера Алексея Навального в адрес спасших его омских врачей. Его слова опубликованы на сайте "Познер Online"
.
Журналист считает претензии главы ФБК в адрес медиков странными.
"Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно", — сказал Познер.
Кроме того, он назвал Навального оппортунистом, пытающимся "выжимать из создавшейся ситуации все, что можно".
"На кого он рассчитывает, не знаю. Скорее всего, конечно, на западную аудиторию", — отметил он.
Ранее глава ФБК дал интервью немецкому Der Spiegel
, в котором заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские врачи назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике.
Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в реанимацию омской больницы.
В крови и моче пациента российские врачи не нашли ядов. Основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Через пару дней Навального транспортировали в немецкую клинику "Шарите" в Берлине для прохождения дальнейшего лечения.
Правительство Германии заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила.
Россия прекратила разработки в области химоружия по указу президента от 1992 года, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ.
Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.
Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.