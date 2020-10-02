https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578098040.html
Омские врачи назвали оскорбительными заявления Навального после выписки
Быстрое восстановление Алексея Навального говорит о том, что российским медикам удалось спасти ему жизнь, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:12
2020-10-02T12:12
2020-10-02T17:00
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
дмитрий песков
швеция
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>ОМСК, 2 окт — РИА Новости.</strong> Быстрое восстановление <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> говорит о том, что российским медикам удалось спасти ему жизнь, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу третьих лиц, следует из заявления омского областного отделения Профсоюза работников здравоохранения.Таким образом омские врачи ответили на претензии Навального, обвинившего их в "неоказании ему адекватной медицинской помощи". По словам медиков, случай основателя Фонда борьбы с коррупцией оказался неординарным, но он не самый уникальный, не самый сложный и не самый интересный из тех, с которыми приходилось работать сотрудникам омской больницы скорой медицинской помощи № 1. "Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути — сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком", — подытожили они.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара.
https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578094343.html
https://ria.ru/20201001/toksikolog-1578052039.html
https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578082373.html
Стас Титов
Перестарались люди в белых халатах. не того спасли.
556
Арсений Новиков
Наши врачи молодцы!
554
361
швеция
москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, москва, омск, берлин (город), происшествия
ОМСК, 2 окт — РИА Новости.
Быстрое восстановление Алексея Навального
говорит о том, что российским медикам удалось спасти ему жизнь, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу третьих лиц, следует из заявления омского областного отделения Профсоюза работников здравоохранения.
"Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине. <...> Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена", — отмечается в заявлении.
Таким образом омские врачи ответили на претензии Навального, обвинившего их в "неоказании ему адекватной медицинской помощи". По словам медиков, случай основателя Фонда борьбы с коррупцией оказался неординарным, но он не самый уникальный, не самый сложный и не самый интересный из тех, с которыми приходилось работать сотрудникам омской больницы скорой медицинской помощи № 1.
"Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути — сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком", — подытожили они.
Инцидент с Алексеем Навальным
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска
в Москву, экстренно приземлился в Омске
. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию
, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".
Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции
и Франции
. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара.