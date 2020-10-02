https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578098040.html

Омские врачи назвали оскорбительными заявления Навального после выписки

Быстрое восстановление Алексея Навального говорит о том, что российским медикам удалось спасти ему жизнь, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:12

2020-10-02T12:12

2020-10-02T17:00

госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

дмитрий песков

швеция

москва

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>ОМСК, 2 окт — РИА Новости.</strong> Быстрое восстановление <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> говорит о том, что российским медикам удалось спасти ему жизнь, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу третьих лиц, следует из заявления омского областного отделения Профсоюза работников здравоохранения.Таким образом омские врачи ответили на претензии Навального, обвинившего их в "неоказании ему адекватной медицинской помощи". По словам медиков, случай основателя Фонда борьбы с коррупцией оказался неординарным, но он не самый уникальный, не самый сложный и не самый интересный из тех, с которыми приходилось работать сотрудникам омской больницы скорой медицинской помощи № 1. "Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути — сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком", — подытожили они.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара.

https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578094343.html

https://ria.ru/20201001/toksikolog-1578052039.html

https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578082373.html

Стас Титов Перестарались люди в белых халатах. не того спасли. 556

Арсений Новиков Наши врачи молодцы! 554

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швеция

москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, москва, омск, берлин (город), происшествия