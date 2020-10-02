https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578094343.html

Песков ответил на сообщения о планах Навального подать на него в суд

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление со стороны Алексея Навального о намерении подать на него в суд за... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:24

2020-10-02T11:24

2020-10-02T12:39

госдума рф

вячеслав володин

германия

берлин (город)

алексей навальный

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, отвечая на просьбу прокомментировать заявление со стороны <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> о намерении подать на него в суд за слова о работе оппозиционера с западными спецслужбами, порекомендовал перечитать то, что он ранее заявил о "берлинском пациенте".Ранее Навальный в интервью немецкому изданию <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Der Spiegel</a> заявил, что за его "отравлением" стоит президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>. В четверг Песков, комментируя это интервью, заявил журналистам, что у России есть информация о работе сотрудников ЦРУ с "берлинским пациентом", которому не первый раз дают инструкции. Ранее в тот же день и председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "совершенно очевидно", что оппозиционер работает со спецслужбами и органами власти западных стран - по его словам, Навальный "работает в их интересах". ФБК Навального после этого в своем аккаунте в Twitter сообщил, что оппозиционер подает в суд на пресс-секретаря президента РФ и просит опубликовать доказательства и факты, указывающие на работу со специалистами ЦРУ.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201001/obvineniya-1578076705.html

https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578082373.html

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германия

берлин (город)

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госдума рф, вячеслав володин, германия, берлин (город), алексей навальный, дмитрий песков, политика