https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578082373.html

Пять стран Европы обратились к России в СБ ООН по ситуации с Навальным

Франция, Эстония, Германия, Бельгия, Великобритания направили письмо генсеку ООН, а также председателю Совбеза с призывом к России "срочно раскрыть... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T02:59

2020-10-02T02:59

2020-10-02T04:53

совет безопасности оон

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

оон

в мире

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<strong>ООН, 2 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, <a href="https://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank">Эстония</a>, <a href="https://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германия</a>, <a href="https://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank">Бельгия</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a> направили письмо генсеку ООН, а также председателю Совбеза с призывом к <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> "срочно раскрыть обстоятельства отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> веществом группы Новичок. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости."Мы имеем честь обратить ваше внимание на срочный вопрос, касающийся применения химического оружия, что является угрозой международному миру и безопасности", - заявили авторы обращения.Россия неоднократно сама призывала западных партнеров, а также специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к сотрудничеству в расследовании дела Навального. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что Москва нуждается информации, которой располагают в Берлине и в Париже, но они, к сожалению, не спешат делиться, что затрудняет дальнейшее прояснение ситуацииТакже в письме говорится, что 2 сентября правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> подтвердило, что анализ немецкой лаборатории показал однозначные доказательства того, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", которое было разработано Советским Союзом и которым обладает, как утверждается, обладает его преемник – Россия.При этом, доступ к боевому отравляющему средству "Новичок" был у германской разведки BND с 1990-х годов, эту информацию власти Германии ранее отрицать не стали.Кроме прочего, авторы обращения напоминают, что 22 ноября 2019 года Совет Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> принял заявление председателя Совбеза, которое подтвердило, что любое применение химического оружия где бы то ни было, в какое бы то ни было время, кем-либо, при любых обстоятельствах неприемлемо и угрожает международному миру и безопасности.Постпред России при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> ранее уже отмечал, что Россия направляла несколько запросов от российской <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> с просьбой о юридическом содействии Германии и Франции, однако ответа пока так и не получила. Он призвал западных партнеров сотрудничать с российскими властями, вместо того, чтобы "составлять письма".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201001/obvineniya-1578076705.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578072644.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578052402.html

Андрей Ясневич Да что такое же, Германию просите раскрыть детали отравления, а не Россию. 117

Wermuttov Срочно требую, чтобы СБ ООН принудил США объяснить ситуацию с Обамой и загаженными подъездами моей родины! 85

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, оон, в мире