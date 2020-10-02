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https://ria.ru/20201002/musor-1577952066.html
Вымести мусор из избы: в Кузбассе открывают современный полигон ТКО
Состояние мусорных полигонов по всему миру вызывает много вопросов защитников природы, так как стандарты сбора и хранения отходов постоянно обновляются, а вот... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:00
2020-10-02T19:55
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Состояние мусорных полигонов по всему миру вызывает много вопросов защитников природы, так как стандарты сбора и хранения отходов постоянно обновляются, а вот свалки за ними не успевают. В Кузбассе готов к открытию новый экологичный мусорный полигон, где в год планируется обрабатывать более 200 тысяч тонн твердых отходов.Объект построили в двух километрах к западу от Кемерово с учетом особенностей почвы и розы ветров — жителей не побеспокоит запах свалки. В соответствии с законодательством такие объекты должны размещаться на расстоянии не менее одного километра, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации региона."На водоупорный глиняный слой уложен защитный экран из геосинтетических материалов. Такой комплекс обеспечит стопроцентную защиту подземных вод и почвы от проникновения загрязняющих веществ. Поверх геомембраны находится защитный слой из суглинка и щебенки для проезда спецтехники, что предотвратит механическое воздействие на защитный экран и сохранит его целостность", — <a href="https://ako.ru/news/detail/-zaversheno-stroitelstvo-pervogo-etapa-unikalnogo-ekologichnogo-poligona-tko-v-kuzbasse">сообщили</a> в пресс-службе.Там гарантировали безопасность полигона, так как при строительстве использовали наилучшие доступные технологии. Мусор здесь не будет гнить под палящим солнцем и служить десертом для птиц. Руководство полигона за 50 миллионов рублей закупило специальную установку по переработке строительных отходов в специальный грунт."Его использование позволит сформировать прочное основание для перемещения спецтехники. За счет уплотнения отходов также будет снижен объем образования фильтрата. Кроме того, уплотнение повысит ресурсные сроки эксплуатации объекта. Этот изолирующий грунт сертифицирован, и вместо захоронения строительных отходов и захламления территорий его применение создает условия для предотвращения и минимизации негативного воздействия на окружающую среду в регионе", — рассказал генеральный директор компании — оператора полигона Ромуалдас Янушкявичюс.Благодаря специальному грунту мусор будет всегда оставаться в пределах полигона, его прессование исключит попадание кислорода, а значит, и самовозгорание, сообщили в пресс-службе. Каждый раз, когда высота куч отходов будет превышать два метра, их будут покрывать таким грунтом. В год здесь планируется обрабатывать более 200 тысяч тонн мусора.Мусорный полигон строится на средства частных инвесторов. Финишировал первый этап строительства (четыре зоны складирования) стоимостью 500 миллионов рублей. Когда они будут заполнены на 80 процентов, планируется закончить второй этап строительства. Общая площадь хранения на двух этапах составит 50 гектаров."В 2021 году на полигоне также начнется строительство современного комплекса обработки и утилизации отходов, что позволит переломить ситуацию в регионе и включить в хозяйственный оборот вторичные материальные ресурсы — не менее 60 процентов от всех ТКО", — рассказал Янушкявичюс.На первом этапе полигон примет мусоровозы уже 1 ноября.
https://ria.ru/20200929/musor-1577930317.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/musor-1577924094.html
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хорошие новости, новости - экология, кемерово, общество

Вымести мусор из избы: в Кузбассе открывают современный полигон ТКО

08:00 02.10.2020 (обновлено: 19:55 02.10.2020)
 
© Представлено пресс-службой правительства КузбассаНа мусорном полигоне в Кузбассе превратят отходы в дорогу
На мусорном полигоне в Кузбассе превратят отходы в дорогу - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Представлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Состояние мусорных полигонов по всему миру вызывает много вопросов защитников природы, так как стандарты сбора и хранения отходов постоянно обновляются, а вот свалки за ними не успевают. В Кузбассе готов к открытию новый экологичный мусорный полигон, где в год планируется обрабатывать более 200 тысяч тонн твердых отходов.
Объект построили в двух километрах к западу от Кемерово с учетом особенностей почвы и розы ветров — жителей не побеспокоит запах свалки. В соответствии с законодательством такие объекты должны размещаться на расстоянии не менее одного километра, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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"На водоупорный глиняный слой уложен защитный экран из геосинтетических материалов. Такой комплекс обеспечит стопроцентную защиту подземных вод и почвы от проникновения загрязняющих веществ. Поверх геомембраны находится защитный слой из суглинка и щебенки для проезда спецтехники, что предотвратит механическое воздействие на защитный экран и сохранит его целостность", — сообщили в пресс-службе.
Там гарантировали безопасность полигона, так как при строительстве использовали наилучшие доступные технологии. Мусор здесь не будет гнить под палящим солнцем и служить десертом для птиц. Руководство полигона за 50 миллионов рублей закупило специальную установку по переработке строительных отходов в специальный грунт.
"Его использование позволит сформировать прочное основание для перемещения спецтехники. За счет уплотнения отходов также будет снижен объем образования фильтрата. Кроме того, уплотнение повысит ресурсные сроки эксплуатации объекта. Этот изолирующий грунт сертифицирован, и вместо захоронения строительных отходов и захламления территорий его применение создает условия для предотвращения и минимизации негативного воздействия на окружающую среду в регионе", — рассказал генеральный директор компании — оператора полигона Ромуалдас Янушкявичюс.
Благодаря специальному грунту мусор будет всегда оставаться в пределах полигона, его прессование исключит попадание кислорода, а значит, и самовозгорание, сообщили в пресс-службе. Каждый раз, когда высота куч отходов будет превышать два метра, их будут покрывать таким грунтом. В год здесь планируется обрабатывать более 200 тысяч тонн мусора.
Мусорный полигон строится на средства частных инвесторов. Финишировал первый этап строительства (четыре зоны складирования) стоимостью 500 миллионов рублей. Когда они будут заполнены на 80 процентов, планируется закончить второй этап строительства. Общая площадь хранения на двух этапах составит 50 гектаров.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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"В 2021 году на полигоне также начнется строительство современного комплекса обработки и утилизации отходов, что позволит переломить ситуацию в регионе и включить в хозяйственный оборот вторичные материальные ресурсы — не менее 60 процентов от всех ТКО", — рассказал Янушкявичюс.
На первом этапе полигон примет мусоровозы уже 1 ноября.
 
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