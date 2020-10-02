Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201002/mccartney-1577929553.html
Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его смерти
Британский музыкант Пол Маккартни признался, что был благодарен судьбе за то, что смог воссоединиться с Джоном Ленноном, с которым играл в группе The Beatles,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T03:49
2020-10-02T03:49
культура
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
пол маккартни
джон леннон
the beatles
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148541/02/1485410287_0:0:2798:1574_1400x0_80_0_0_9821982e89546a08d6b2c6f718277961.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Британский музыкант Пол Маккартни признался, что был благодарен судьбе за то, что смог воссоединиться с Джоном Ленноном, с которым играл в группе The Beatles, перед его смертью. Об этом он рассказал выступая на Radio 2 вместе с Шоном, сыном убитого в 1980-м году певца и поэта, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8782313/Sir-Paul-McCartney-happy-reunited-John-Lennon-death.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. Он добавил, если бы они не воссоединились, он не смог спокойно жить, как сейчас: "Поэтому это прекрасно, что мы тогда сделали это". Обсуждая совместную работу с Ленноном, Маккартни добавил: "Мы дополняли друг друга, были немного инь и ян. Говорят, в браке притягиваются противоположности. Я думаю, что мы не были такими уж разными, но у меня было кое-что, чего не было у него, а у него было то, чего не было у меня".В 1969-м году Джон Леннон заявил своим товарищам по группе, что уходит из нее. В 1970-м подобное объявление публично сделал и Пол Маккартни. В то время пресса активно освещала вражду между музыкантами. Так, в интервью 1971-го Леннон рассказал, что "не может представить, как снова будет работать с Маккартни".
https://ria.ru/20200805/1575384845.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148541/02/1485410287_0:0:2798:2100_1400x0_80_0_0_c04feb55bb4fc29e18d48df253c1e1d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, пол маккартни, джон леннон, the beatles

Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его смерти

03:49 02.10.2020
 
© AP PhotoУчастники группы The Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце
Участники группы The Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Британский музыкант Пол Маккартни признался, что был благодарен судьбе за то, что смог воссоединиться с Джоном Ленноном, с которым играл в группе The Beatles, перед его смертью. Об этом он рассказал выступая на Radio 2 вместе с Шоном, сыном убитого в 1980-м году певца и поэта, сообщает Daily Mail.

"Я всегда говорю, для меня одним из самых замечательных моментов было то, что после всей этой ерунды с The Beatles, всех споров и разногласий по поводу бизнеса, мы помирились с твоим отцом. Я так счастлив", — прокомментировал Маккартни.

Он добавил, если бы они не воссоединились, он не смог спокойно жить, как сейчас: "Поэтому это прекрасно, что мы тогда сделали это".
Обсуждая совместную работу с Ленноном, Маккартни добавил: "Мы дополняли друг друга, были немного инь и ян. Говорят, в браке притягиваются противоположности. Я думаю, что мы не были такими уж разными, но у меня было кое-что, чего не было у него, а у него было то, чего не было у меня".
В 1969-м году Джон Леннон заявил своим товарищам по группе, что уходит из нее. В 1970-м подобное объявление публично сделал и Пол Маккартни. В то время пресса активно освещала вражду между музыкантами. Так, в интервью 1971-го Леннон рассказал, что "не может представить, как снова будет работать с Маккартни".
Британская группа The Beatles во время репетиции в студии в Лондоне. 1963 год - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 10:08Культура
Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles
 
КультураМузыкаНовости культурыЗнаменитостизвездыПол МаккартниДжон ЛеннонThe Beatles
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния