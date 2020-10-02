https://ria.ru/20201002/mccartney-1577929553.html

Маккартни был счастлив воссоединиться с Ленноном незадолго до его смерти

Британский музыкант Пол Маккартни признался, что был благодарен судьбе за то, что смог воссоединиться с Джоном Ленноном, с которым играл в группе The Beatles,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T03:49

2020-10-02T03:49

2020-10-02T03:49

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Британский музыкант Пол Маккартни признался, что был благодарен судьбе за то, что смог воссоединиться с Джоном Ленноном, с которым играл в группе The Beatles, перед его смертью. Об этом он рассказал выступая на Radio 2 вместе с Шоном, сыном убитого в 1980-м году певца и поэта, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8782313/Sir-Paul-McCartney-happy-reunited-John-Lennon-death.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. Он добавил, если бы они не воссоединились, он не смог спокойно жить, как сейчас: "Поэтому это прекрасно, что мы тогда сделали это". Обсуждая совместную работу с Ленноном, Маккартни добавил: "Мы дополняли друг друга, были немного инь и ян. Говорят, в браке притягиваются противоположности. Я думаю, что мы не были такими уж разными, но у меня было кое-что, чего не было у него, а у него было то, чего не было у меня".В 1969-м году Джон Леннон заявил своим товарищам по группе, что уходит из нее. В 1970-м подобное объявление публично сделал и Пол Маккартни. В то время пресса активно освещала вражду между музыкантами. Так, в интервью 1971-го Леннон рассказал, что "не может представить, как снова будет работать с Маккартни".

https://ria.ru/20200805/1575384845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, пол маккартни, джон леннон, the beatles