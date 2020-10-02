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Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201002/mayaki-1577961477.html
Море света и развлечения. Что ждет туристов на самых необычных маяках
Символы надежды, веками указывавшие путь мореплавателям и покорителям новых земель, — многие маяки теперь стали популярными достопримечательностями. Их ежегодно РИА Новости, 02.10.2020
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Мария Селиванова.</strong> Символы надежды, веками указывавшие путь мореплавателям и покорителям новых земель, — многие маяки теперь стали популярными достопримечательностями. Их ежегодно посещают тысячи людей: туристы поднимаются на сотню метров над землей, любуются открывающимися с высоты панорамами, осматривают там выставки, обедают в ресторанах. Наиболее интересные маяки — в фотоленте РИА Новости.
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джидда
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сша, кронштадт, иокогама, санкт-петербург, франция, джидда, япония, россия, саудовская аравия, великобритания, южная корея, генуя, турция, норвегия, стамбул, италия, испания, фото, туризм

Море света и развлечения. Что ждет туристов на самых необычных маяках

08:00 02.10.2020 (обновлено: 15:55 02.10.2020)
 
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Символы надежды, веками указывавшие путь мореплавателям и покорителям новых земель, — многие маяки теперь стали популярными достопримечательностями. Их ежегодно посещают тысячи людей: туристы поднимаются на сотню метров над землей, любуются открывающимися с высоты панорамами, осматривают там выставки, обедают в ресторанах. Наиболее интересные маяки — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / Igor-SPb

Маяк Джидды, построенный в 1990 году, считается самым высоким в мире — 133 метра. Он стоит на пирсе у входа в порт крупнейшего города провинции Мекка. Внутри шара — диспетчерский пункт гавани.

Маяк в Джидде
1 из 12

Маяк Джидды, построенный в 1990 году, считается самым высоким в мире — 133 метра. Он стоит на пирсе у входа в порт крупнейшего города провинции Мекка. Внутри шара — диспетчерский пункт гавани.

© Depositphotos / Igor-SPb
CC BY-SA 3.0 / Alvintrusty / Perrys Monument 2012

Мемориал Победы Перри и мира во всем мире (высота — 107 метров) возвели в начале XX века в память о победе американского флота над британской эскадрой в битве на озере Эри в 1813 году. Рядом — памятник Оливеру Перри, командовавшему североамериканским флотом. В его честь в США названо несколько населенных пунктов, в том числе город Перрисбург в Огайо, графства Перри в Кентукки и Пенсильвании.

Мемориал Победы Перри и мира во всем мире
2 из 12

Мемориал Победы Перри и мира во всем мире (высота — 107 метров) возвели в начале XX века в память о победе американского флота над британской эскадрой в битве на озере Эри в 1813 году. Рядом — памятник Оливеру Перри, командовавшему североамериканским флотом. В его честь в США названо несколько населенных пунктов, в том числе город Перрисбург в Огайо, графства Перри в Кентукки и Пенсильвании.

CC BY-SA 3.0 / Alvintrusty / Perrys Monument 2012
© Depositphotos / blanscape

Морская башня в Иокогаме, известная как "Марин-тауэр", — решетчатый маяк, третий в мире по высоте (106 метров). Построен в 1961 году. В темное время суток он каждые 20 секунд менял свет с красного на зеленый. После реконструкции в 2009-м — только белый.

При хорошей погоде со смотровой площадки на стометровой высоте видно гору Фудзи.

Морская башня в Иокогаме
3 из 12

Морская башня в Иокогаме, известная как "Марин-тауэр", — решетчатый маяк, третий в мире по высоте (106 метров). Построен в 1961 году. В темное время суток он каждые 20 секунд менял свет с красного на зеленый. После реконструкции в 2009-м — только белый.

При хорошей погоде со смотровой площадки на стометровой высоте видно гору Фудзи.

© Depositphotos / blanscape
© AFP 2020 / Fred Tanneau

Маяк на острове Вьерж во французской Бретани (82,5 метра) возведен в 1902 году рядом с предшественником — теперь памятником архитектуры, давно недействующим. Побывать внутри туристы могут с апреля по октябрь.

Маяк на острове Вьерж
4 из 12

Маяк на острове Вьерж во французской Бретани (82,5 метра) возведен в 1902 году рядом с предшественником — теперь памятником архитектуры, давно недействующим. Побывать внутри туристы могут с апреля по октябрь.

© AFP 2020 / Fred Tanneau
© Depositphotos / toshket

Российский 73-метровый Лесной Мол Створный Задний среди створных, то есть работающих в паре, — самый высокий в мире.

Лесной Мол находится на верфи и отвечает за безопасный проход судов по Морскому каналу от Кронштадта до Санкт-Петербурга. Он из бетона, цилиндрической формы, окрашен в горизонтальные красно-белые полосы. Наверху есть три площадки-галереи, но туристов туда не пускают.

Морской порт Санкт-Петербурга
5 из 12

Российский 73-метровый Лесной Мол Створный Задний среди створных, то есть работающих в паре, — самый высокий в мире.

Лесной Мол находится на верфи и отвечает за безопасный проход судов по Морскому каналу от Кронштадта до Санкт-Петербурга. Он из бетона, цилиндрической формы, окрашен в горизонтальные красно-белые полосы. Наверху есть три площадки-галереи, но туристов туда не пускают.

© Depositphotos / toshket
© Depositphotos / philipimage

Высота маяка Гатвиль в Нормандии — 75 метров.

Первый маяк, построенный тут в 1774 году, светил с высоты 25 метров. Сейчас он не работает, а помещение использует французский Военно-морской флот.

В 1835 году рядом возвели новый, который действует до сих пор. Туристам вход разрешен. К смотровой площадке ведут 357 ступеней.

Маяк Гатвиль во Франции
6 из 12

Высота маяка Гатвиль в Нормандии — 75 метров.

Первый маяк, построенный тут в 1774 году, светил с высоты 25 метров. Сейчас он не работает, а помещение использует французский Военно-морской флот.

В 1835 году рядом возвели новый, который действует до сих пор. Туристам вход разрешен. К смотровой площадке ведут 357 ступеней.

© Depositphotos / philipimage
© Фото : Pixabay / bpisaca

Построенная во времена Римской империи, примерно во II веке, башня Геркулеса — древнейший действующий маяк в мире, находится под защитой ЮНЕСКО. Рядом — памятник галисийскому королю Бреогану, который основал соседний город Ла-Корунья, а еще здесь есть скульптурный парк, наскальные рисунки железного века и мусульманское кладбище.

В конце XIII века в кастильских хрониках писали, что башню воздвиг Геркулес после десятого подвига — победы над великаном.

Башня Геркулеса
7 из 12

Построенная во времена Римской империи, примерно во II веке, башня Геркулеса — древнейший действующий маяк в мире, находится под защитой ЮНЕСКО. Рядом — памятник галисийскому королю Бреогану, который основал соседний город Ла-Корунья, а еще здесь есть скульптурный парк, наскальные рисунки железного века и мусульманское кладбище.

В конце XIII века в кастильских хрониках писали, что башню воздвиг Геркулес после десятого подвига — победы над великаном.

© Фото : Pixabay / bpisaca
© Depositphotos / khrizmo

На северо-западе Великобритании, в бухте Моркам, уже почти 170 лет каждые две секунды вспыхивает белым светом восьмиметровый маяк. В 2016 году в него врезался корабль, чем прославил не только себя, но и световую башню. Следов инцидента сегодня уже не найти — восстановлением занимались даже местные жители.

Маяк в бухте Моркам в Ланкашире
8 из 12

На северо-западе Великобритании, в бухте Моркам, уже почти 170 лет каждые две секунды вспыхивает белым светом восьмиметровый маяк. В 2016 году в него врезался корабль, чем прославил не только себя, но и световую башню. Следов инцидента сегодня уже не найти — восстановлением занимались даже местные жители.

© Depositphotos / khrizmo
© Depositphotos / ImageSource

Маяк Кьеунгскьяйр расположен за Северным полярным кругом и принадлежит Норвегии. Двадцатиметровую башню 1880 года используют лишь два месяца в году — с середины мая по середину июля.

Во время навигации маяк мигает красным, белым и зеленым каждые шесть секунд.

Маяк Кьеунгскьяйр в Норвегии
9 из 12

Маяк Кьеунгскьяйр расположен за Северным полярным кругом и принадлежит Норвегии. Двадцатиметровую башню 1880 года используют лишь два месяца в году — с середины мая по середину июля.

Во время навигации маяк мигает красным, белым и зеленым каждые шесть секунд.

© Depositphotos / ImageSource
© Depositphotos / Igor-SPb

Сорокаметровый маяк на южнокорейском острове Гадеокдо — очень необычный: по форме напоминает нос корабля.

Выкрашенный в красный цвет, он и светит так же.

Маяк Гадеокдо в Южной Корее
10 из 12

Сорокаметровый маяк на южнокорейском острове Гадеокдо — очень необычный: по форме напоминает нос корабля.

Выкрашенный в красный цвет, он и светит так же.

© Depositphotos / Igor-SPb
© Depositphotos / saharrr

В Стамбуле любоваться Босфором лучше всего со смотровой площадки Девичьей башни, стоящей на островке.

По легенде, султану предсказали, что его любимая дочь умрет. Он запер ее в башне, чтобы спасти. Но девушка погибла от укуса змеи, принесенной в корзине с фруктами.

Сейчас в Девичьей башне всегда много туристов, здесь есть сувенирный магазин, ресторан, по вечерам играет живая музыка.

Первый маяк — деревянный — турки здесь возвели в середине XV века, после взятия Константинополя. Иногда во время шторма небольшие суда даже привязывали к башне, чтобы их не унесло в море. Тут был не только маяк — но и изолятор для больных холерой, и тюрьма, и военный узел связи, и пункт управления судами в проливе.

В последние три десятилетия Девичья башня — культурный и туристический центр, где проводят выставки и концерты.

Девичья башня в Стамбуле
11 из 12

В Стамбуле любоваться Босфором лучше всего со смотровой площадки Девичьей башни, стоящей на островке.

По легенде, султану предсказали, что его любимая дочь умрет. Он запер ее в башне, чтобы спасти. Но девушка погибла от укуса змеи, принесенной в корзине с фруктами.

Сейчас в Девичьей башне всегда много туристов, здесь есть сувенирный магазин, ресторан, по вечерам играет живая музыка.

Первый маяк — деревянный — турки здесь возвели в середине XV века, после взятия Константинополя. Иногда во время шторма небольшие суда даже привязывали к башне, чтобы их не унесло в море. Тут был не только маяк — но и изолятор для больных холерой, и тюрьма, и военный узел связи, и пункт управления судами в проливе.

В последние три десятилетия Девичья башня — культурный и туристический центр, где проводят выставки и концерты.

© Depositphotos / saharrr
© Depositphotos / genoapixel

Символ итальянской Генуи — 77-метровый маяк Ла Лантера, самый высокий в Средиземноморье и пятый по размеру в мире.

Первый маяк возвели в Генуэзском порту почти 900 лет назад. Тогда смотрители жгли костер из веток можжевельника. В XIV веке его заменила лампа на оливковом масле. В то же время маяк использовали как тюрьму. Стены украшены фресками с изображениями рыбы, золотого креста. Интересно, что в XV веке смотрителем здесь был дядя мореплавателя Христофора Колумба — Антонио.

Маяк Ла Лантерна
12 из 12

Символ итальянской Генуи — 77-метровый маяк Ла Лантера, самый высокий в Средиземноморье и пятый по размеру в мире.

Первый маяк возвели в Генуэзском порту почти 900 лет назад. Тогда смотрители жгли костер из веток можжевельника. В XIV веке его заменила лампа на оливковом масле. В то же время маяк использовали как тюрьму. Стены украшены фресками с изображениями рыбы, золотого креста. Интересно, что в XV веке смотрителем здесь был дядя мореплавателя Христофора Колумба — Антонио.

© Depositphotos / genoapixel
 
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