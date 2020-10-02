Море света и развлечения. Что ждет туристов на самых необычных маяках
Маяк Джидды, построенный в 1990 году, считается самым высоким в мире — 133 метра. Он стоит на пирсе у входа в порт крупнейшего города провинции Мекка. Внутри шара — диспетчерский пункт гавани.
Маяк Джидды, построенный в 1990 году, считается самым высоким в мире — 133 метра. Он стоит на пирсе у входа в порт крупнейшего города провинции Мекка. Внутри шара — диспетчерский пункт гавани.
Мемориал Победы Перри и мира во всем мире (высота — 107 метров) возвели в начале XX века в память о победе американского флота над британской эскадрой в битве на озере Эри в 1813 году. Рядом — памятник Оливеру Перри, командовавшему североамериканским флотом. В его честь в США названо несколько населенных пунктов, в том числе город Перрисбург в Огайо, графства Перри в Кентукки и Пенсильвании.
Мемориал Победы Перри и мира во всем мире (высота — 107 метров) возвели в начале XX века в память о победе американского флота над британской эскадрой в битве на озере Эри в 1813 году. Рядом — памятник Оливеру Перри, командовавшему североамериканским флотом. В его честь в США названо несколько населенных пунктов, в том числе город Перрисбург в Огайо, графства Перри в Кентукки и Пенсильвании.
Морская башня в Иокогаме, известная как "Марин-тауэр", — решетчатый маяк, третий в мире по высоте (106 метров). Построен в 1961 году. В темное время суток он каждые 20 секунд менял свет с красного на зеленый. После реконструкции в 2009-м — только белый.
При хорошей погоде со смотровой площадки на стометровой высоте видно гору Фудзи.
Морская башня в Иокогаме, известная как "Марин-тауэр", — решетчатый маяк, третий в мире по высоте (106 метров). Построен в 1961 году. В темное время суток он каждые 20 секунд менял свет с красного на зеленый. После реконструкции в 2009-м — только белый.
При хорошей погоде со смотровой площадки на стометровой высоте видно гору Фудзи.
Маяк на острове Вьерж во французской Бретани (82,5 метра) возведен в 1902 году рядом с предшественником — теперь памятником архитектуры, давно недействующим. Побывать внутри туристы могут с апреля по октябрь.
Маяк на острове Вьерж во французской Бретани (82,5 метра) возведен в 1902 году рядом с предшественником — теперь памятником архитектуры, давно недействующим. Побывать внутри туристы могут с апреля по октябрь.
Российский 73-метровый Лесной Мол Створный Задний среди створных, то есть работающих в паре, — самый высокий в мире.
Лесной Мол находится на верфи и отвечает за безопасный проход судов по Морскому каналу от Кронштадта до Санкт-Петербурга. Он из бетона, цилиндрической формы, окрашен в горизонтальные красно-белые полосы. Наверху есть три площадки-галереи, но туристов туда не пускают.
Российский 73-метровый Лесной Мол Створный Задний среди створных, то есть работающих в паре, — самый высокий в мире.
Лесной Мол находится на верфи и отвечает за безопасный проход судов по Морскому каналу от Кронштадта до Санкт-Петербурга. Он из бетона, цилиндрической формы, окрашен в горизонтальные красно-белые полосы. Наверху есть три площадки-галереи, но туристов туда не пускают.
Высота маяка Гатвиль в Нормандии — 75 метров.
Первый маяк, построенный тут в 1774 году, светил с высоты 25 метров. Сейчас он не работает, а помещение использует французский Военно-морской флот.
В 1835 году рядом возвели новый, который действует до сих пор. Туристам вход разрешен. К смотровой площадке ведут 357 ступеней.
Высота маяка Гатвиль в Нормандии — 75 метров.
Первый маяк, построенный тут в 1774 году, светил с высоты 25 метров. Сейчас он не работает, а помещение использует французский Военно-морской флот.
В 1835 году рядом возвели новый, который действует до сих пор. Туристам вход разрешен. К смотровой площадке ведут 357 ступеней.
Построенная во времена Римской империи, примерно во II веке, башня Геркулеса — древнейший действующий маяк в мире, находится под защитой ЮНЕСКО. Рядом — памятник галисийскому королю Бреогану, который основал соседний город Ла-Корунья, а еще здесь есть скульптурный парк, наскальные рисунки железного века и мусульманское кладбище.
В конце XIII века в кастильских хрониках писали, что башню воздвиг Геркулес после десятого подвига — победы над великаном.
Построенная во времена Римской империи, примерно во II веке, башня Геркулеса — древнейший действующий маяк в мире, находится под защитой ЮНЕСКО. Рядом — памятник галисийскому королю Бреогану, который основал соседний город Ла-Корунья, а еще здесь есть скульптурный парк, наскальные рисунки железного века и мусульманское кладбище.
В конце XIII века в кастильских хрониках писали, что башню воздвиг Геркулес после десятого подвига — победы над великаном.
На северо-западе Великобритании, в бухте Моркам, уже почти 170 лет каждые две секунды вспыхивает белым светом восьмиметровый маяк. В 2016 году в него врезался корабль, чем прославил не только себя, но и световую башню. Следов инцидента сегодня уже не найти — восстановлением занимались даже местные жители.
На северо-западе Великобритании, в бухте Моркам, уже почти 170 лет каждые две секунды вспыхивает белым светом восьмиметровый маяк. В 2016 году в него врезался корабль, чем прославил не только себя, но и световую башню. Следов инцидента сегодня уже не найти — восстановлением занимались даже местные жители.
Маяк Кьеунгскьяйр расположен за Северным полярным кругом и принадлежит Норвегии. Двадцатиметровую башню 1880 года используют лишь два месяца в году — с середины мая по середину июля.
Во время навигации маяк мигает красным, белым и зеленым каждые шесть секунд.
Маяк Кьеунгскьяйр расположен за Северным полярным кругом и принадлежит Норвегии. Двадцатиметровую башню 1880 года используют лишь два месяца в году — с середины мая по середину июля.
Во время навигации маяк мигает красным, белым и зеленым каждые шесть секунд.
Сорокаметровый маяк на южнокорейском острове Гадеокдо — очень необычный: по форме напоминает нос корабля.
Выкрашенный в красный цвет, он и светит так же.
Сорокаметровый маяк на южнокорейском острове Гадеокдо — очень необычный: по форме напоминает нос корабля.
Выкрашенный в красный цвет, он и светит так же.
В Стамбуле любоваться Босфором лучше всего со смотровой площадки Девичьей башни, стоящей на островке.
По легенде, султану предсказали, что его любимая дочь умрет. Он запер ее в башне, чтобы спасти. Но девушка погибла от укуса змеи, принесенной в корзине с фруктами.
Сейчас в Девичьей башне всегда много туристов, здесь есть сувенирный магазин, ресторан, по вечерам играет живая музыка.
Первый маяк — деревянный — турки здесь возвели в середине XV века, после взятия Константинополя. Иногда во время шторма небольшие суда даже привязывали к башне, чтобы их не унесло в море. Тут был не только маяк — но и изолятор для больных холерой, и тюрьма, и военный узел связи, и пункт управления судами в проливе.
В последние три десятилетия Девичья башня — культурный и туристический центр, где проводят выставки и концерты.
В Стамбуле любоваться Босфором лучше всего со смотровой площадки Девичьей башни, стоящей на островке.
По легенде, султану предсказали, что его любимая дочь умрет. Он запер ее в башне, чтобы спасти. Но девушка погибла от укуса змеи, принесенной в корзине с фруктами.
Сейчас в Девичьей башне всегда много туристов, здесь есть сувенирный магазин, ресторан, по вечерам играет живая музыка.
Первый маяк — деревянный — турки здесь возвели в середине XV века, после взятия Константинополя. Иногда во время шторма небольшие суда даже привязывали к башне, чтобы их не унесло в море. Тут был не только маяк — но и изолятор для больных холерой, и тюрьма, и военный узел связи, и пункт управления судами в проливе.
В последние три десятилетия Девичья башня — культурный и туристический центр, где проводят выставки и концерты.
Символ итальянской Генуи — 77-метровый маяк Ла Лантера, самый высокий в Средиземноморье и пятый по размеру в мире.
Первый маяк возвели в Генуэзском порту почти 900 лет назад. Тогда смотрители жгли костер из веток можжевельника. В XIV веке его заменила лампа на оливковом масле. В то же время маяк использовали как тюрьму. Стены украшены фресками с изображениями рыбы, золотого креста. Интересно, что в XV веке смотрителем здесь был дядя мореплавателя Христофора Колумба — Антонио.
Символ итальянской Генуи — 77-метровый маяк Ла Лантера, самый высокий в Средиземноморье и пятый по размеру в мире.
Первый маяк возвели в Генуэзском порту почти 900 лет назад. Тогда смотрители жгли костер из веток можжевельника. В XIV веке его заменила лампа на оливковом масле. В то же время маяк использовали как тюрьму. Стены украшены фресками с изображениями рыбы, золотого креста. Интересно, что в XV веке смотрителем здесь был дядя мореплавателя Христофора Колумба — Антонио.