Море света и развлечения. Что ждет туристов на самых необычных маяках

Морская башня в Иокогаме, известная как "Марин-тауэр", — решетчатый маяк, третий в мире по высоте (106 метров). Построен в 1961 году. В темное время суток он каждые 20 секунд менял свет с красного на зеленый. После реконструкции в 2009-м — только белый.

При хорошей погоде со смотровой площадки на стометровой высоте видно гору Фудзи.