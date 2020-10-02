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В Якутске пациенты получили ожоги глаз из-за кварцевания в кабинете КТ
Люди, проходившие компьютерную томографию (КТ) легких в поликлинике Якутска, получили ожоги глаз из-за кварцевания в помещении, минздрав провел служебное... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:53
2020-10-02T08:53
здоровье - общество
якутск
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Люди, проходившие компьютерную томографию (КТ) легких в поликлинике <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a>, получили ожоги глаз из-за кварцевания в помещении, минздрав провел служебное расследование, виновные будут наказаны, сообщает пресс-служба ведомства.В пятницу пользователи соцсети распространили информацию о том, что в городскую офтальмологию обратились два десятка человек с ожогами роговицы глаз, все они якобы проходили в поликлинике КТ легких."Вчера, 1 октября, и сегодня, 2 октября, за оказанием специализированной медпомощи в Якутскую республиканскую офтальмологическую больницу обратились четыре пациента, из них два с ожогами легкой степени и два с ожогами средней степени роговицы глазного яблока. Обратившиеся пациенты получили необходимую первичную медпомощь и направлены на амбулаторное лечение. Выяснилось, что они проходили обследование в диагностическом пункте компьютерной томографии ГАУ РС (Я) "Якутская городская больница №3", - рассказали в пресс-службе.В результате служебного расследования выяснилось, что 1 октября дежурная смена кабинета включала кварцевую лампу в период технического перерыва для обеззараживания помещения."Медперсонал выключал кварцевую лампу сразу после окончания перерыва. К виновным лицам будут приняты меры. В свою очередь, администрация больницы номер 3 приносит свои извинения пострадавшим пациентам. Мы будем держать на контроле состояние их здоровья", - приводятся слова и. о. главного врача Якутской горбольницы №3 Анны Парфеновой.
https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576660568.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
здоровье - общество, якутск, происшествия

В Якутске пациенты получили ожоги глаз из-за кварцевания в кабинете КТ

08:53 02.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАппарат компьютерной томографии
Аппарат компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Люди, проходившие компьютерную томографию (КТ) легких в поликлинике Якутска, получили ожоги глаз из-за кварцевания в помещении, минздрав провел служебное расследование, виновные будут наказаны, сообщает пресс-служба ведомства.
В пятницу пользователи соцсети распространили информацию о том, что в городскую офтальмологию обратились два десятка человек с ожогами роговицы глаз, все они якобы проходили в поликлинике КТ легких.
"Вчера, 1 октября, и сегодня, 2 октября, за оказанием специализированной медпомощи в Якутскую республиканскую офтальмологическую больницу обратились четыре пациента, из них два с ожогами легкой степени и два с ожогами средней степени роговицы глазного яблока. Обратившиеся пациенты получили необходимую первичную медпомощь и направлены на амбулаторное лечение. Выяснилось, что они проходили обследование в диагностическом пункте компьютерной томографии ГАУ РС (Я) "Якутская городская больница №3", - рассказали в пресс-службе.
В результате служебного расследования выяснилось, что 1 октября дежурная смена кабинета включала кварцевую лампу в период технического перерыва для обеззараживания помещения.
"Медперсонал выключал кварцевую лампу сразу после окончания перерыва. К виновным лицам будут приняты меры. В свою очередь, администрация больницы номер 3 приносит свои извинения пострадавшим пациентам. Мы будем держать на контроле состояние их здоровья", - приводятся слова и. о. главного врача Якутской горбольницы №3 Анны Парфеновой.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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В Благовещенске школьники получили ожоги глаз из-за кварцевания класса
 
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Здоровье - ОбществоЯкутскПроисшествия
 
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