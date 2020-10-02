https://ria.ru/20201002/kvartsevanie-1578085492.html

В Якутске пациенты получили ожоги глаз из-за кварцевания в кабинете КТ

Люди, проходившие компьютерную томографию (КТ) легких в поликлинике Якутска, получили ожоги глаз из-за кварцевания в помещении, минздрав провел служебное... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:53

2020-10-02T08:53

2020-10-02T08:53

здоровье - общество

якутск

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Люди, проходившие компьютерную томографию (КТ) легких в поликлинике <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a>, получили ожоги глаз из-за кварцевания в помещении, минздрав провел служебное расследование, виновные будут наказаны, сообщает пресс-служба ведомства.В пятницу пользователи соцсети распространили информацию о том, что в городскую офтальмологию обратились два десятка человек с ожогами роговицы глаз, все они якобы проходили в поликлинике КТ легких."Вчера, 1 октября, и сегодня, 2 октября, за оказанием специализированной медпомощи в Якутскую республиканскую офтальмологическую больницу обратились четыре пациента, из них два с ожогами легкой степени и два с ожогами средней степени роговицы глазного яблока. Обратившиеся пациенты получили необходимую первичную медпомощь и направлены на амбулаторное лечение. Выяснилось, что они проходили обследование в диагностическом пункте компьютерной томографии ГАУ РС (Я) "Якутская городская больница №3", - рассказали в пресс-службе.В результате служебного расследования выяснилось, что 1 октября дежурная смена кабинета включала кварцевую лампу в период технического перерыва для обеззараживания помещения."Медперсонал выключал кварцевую лампу сразу после окончания перерыва. К виновным лицам будут приняты меры. В свою очередь, администрация больницы номер 3 приносит свои извинения пострадавшим пациентам. Мы будем держать на контроле состояние их здоровья", - приводятся слова и. о. главного врача Якутской горбольницы №3 Анны Парфеновой.

https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576660568.html

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якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, якутск, происшествия