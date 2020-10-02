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https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578092789.html
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Динамика заболеваемости COVID-19 в РФ идет вверх, говорить о том, что мы достигли пика или вышли на плато, пока нельзя, сообщил РИА Новости доктор медицинских... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:05
2020-10-02T11:05
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Динамика заболеваемости COVID-19 в РФ идет вверх, говорить о том, что мы достигли пика или вышли на плато, пока нельзя, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9412 и достигло 1 194 643. Наибольшее количество выявленных случаев пришлось на <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москву</a> – 2704, <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Санкт-Петербург</a> – 302, <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a> – 244.Эпидемия сейчас, как утверждает эксперт, набирает силу."Поскольку государство сейчас не вводит резких карантинных мер, очень важна именно сознательность населения, соблюдение добровольное эпидемиологических мер. Это тот максимум, который мы можем сделать сейчас", - сказал Альтштейн, отметив, что это особенно важно сейчас, пока вакцинация не стала массовой.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

11:05 02.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске у станции метро "Парк культуры" в Москве
Мужчина в медицинской маске у станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Динамика заболеваемости COVID-19 в РФ идет вверх, говорить о том, что мы достигли пика или вышли на плато, пока нельзя, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9412 и достигло 1 194 643. Наибольшее количество выявленных случаев пришлось на Москву – 2704, Санкт-Петербург – 302, Подмосковье – 244.

"Это уже, конечно, высокие такие цифры. Это значит, что эпидемия набирает силу. Но о пике или плато можно говорить только через какое-то время, когда вы видите динамику. Динамика идет вверх, говорить о том, что мы достигли пика или вышли на плато, пока нельзя", - рассказал Альтштейн, отметив, что это вопрос времени.

Эпидемия сейчас, как утверждает эксперт, набирает силу.
"Поскольку государство сейчас не вводит резких карантинных мер, очень важна именно сознательность населения, соблюдение добровольное эпидемиологических мер. Это тот максимум, который мы можем сделать сейчас", - сказал Альтштейн, отметив, что это особенно важно сейчас, пока вакцинация не стала массовой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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