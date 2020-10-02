https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578092789.html
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Динамика заболеваемости COVID-19 в РФ идет вверх, говорить о том, что мы достигли пика или вышли на плато, пока нельзя, сообщил РИА Новости доктор медицинских... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:05
2020-10-02T11:05
2020-10-02T11:05
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Динамика заболеваемости COVID-19 в РФ идет вверх, говорить о том, что мы достигли пика или вышли на плато, пока нельзя, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9412 и достигло 1 194 643. Наибольшее количество выявленных случаев пришлось на <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москву</a> – 2704, <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Санкт-Петербург</a> – 302, <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a> – 244.Эпидемия сейчас, как утверждает эксперт, набирает силу."Поскольку государство сейчас не вводит резких карантинных мер, очень важна именно сознательность населения, соблюдение добровольное эпидемиологических мер. Это тот максимум, который мы можем сделать сейчас", - сказал Альтштейн, отметив, что это особенно важно сейчас, пока вакцинация не стала массовой.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/kritichno-1578079643.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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