https://ria.ru/20201002/karabakh-1578120722.html

Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

Перемирие в Нагорном Карабахе возможно только в том случае, если "Турцию устранят с Южного Кавказа", заявил премьер Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:04

2020-10-02T17:04

2020-10-02T18:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Перемирие в Нагорном Карабахе возможно только в том случае, если "Турцию устранят с Южного Кавказа", заявил премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/">Никол Пашинян</a>.Ранее российский МИД заявил, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призывали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона.О том, что боевики из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирии</a> направились в непризнанную республику для участия в боевых действиях, сообщал и президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> перед началом европейского саммита. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе".Эскалация карабахского конфликтаКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> в среду выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578117745.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578110715.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

Dialint62 Жалко молодых солдатиков с обеих сторон. Им бы жить, учиться, девок щупать, а их на убой :( 223

Арсений Новиков Пока не нагнут жёстко две стороны, мирау не будет. 202

89

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире