Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе
17:04 02.10.2020 (обновлено: 18:21 02.10.2020)
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Перемирие в Нагорном Карабахе возможно только в том случае, если "Турцию устранят с Южного Кавказа", заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Террористы с Ближнего Востока сражаются на стороне Азербайджана, их спонсором является Турция. Как кто-то может предложить теперь оставить население Нагорного Карабаха незащищенным перед террористами и экстремистами?" — сказал Пашинян в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
Ранее российский МИД заявил, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призывали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона.
О том, что боевики из Сирии направились в непризнанную республику для участия в боевых действиях, сообщал и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом европейского саммита. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе".
Эскалация карабахского конфликта
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в среду выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.