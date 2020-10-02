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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578120722.html
Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе
Перемирие в Нагорном Карабахе возможно только в том случае, если "Турцию устранят с Южного Кавказа", заявил премьер Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:04
2020-10-02T18:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Перемирие в Нагорном Карабахе возможно только в том случае, если "Турцию устранят с Южного Кавказа", заявил премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/">Никол Пашинян</a>.Ранее российский МИД заявил, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призывали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона.О том, что боевики из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирии</a> направились в непризнанную республику для участия в боевых действиях, сообщал и президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> перед началом европейского саммита. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе".Эскалация карабахского конфликтаКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> в среду выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578117745.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578110715.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Жалко молодых солдатиков с обеих сторон. Им бы жить, учиться, девок щупать, а их на убой :(
223
Пока не нагнут жёстко две стороны, мирау не будет.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

17:04 02.10.2020 (обновлено: 18:21 02.10.2020)
 
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Перемирие в Нагорном Карабахе возможно только в том случае, если "Турцию устранят с Южного Кавказа", заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Террористы с Ближнего Востока сражаются на стороне Азербайджана, их спонсором является Турция. Как кто-то может предложить теперь оставить население Нагорного Карабаха незащищенным перед террористами и экстремистами?" — сказал Пашинян в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

Ранее российский МИД заявил, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призывали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона.
О том, что боевики из Сирии направились в непризнанную республику для участия в боевых действиях, сообщал и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом европейского саммита. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе".
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Эскалация карабахского конфликта

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не участвует в переговорах.
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Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в среду выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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