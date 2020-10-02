https://ria.ru/20201002/karabakh-1578120306.html

Армения заявила об ударах Азербайджана по Карабаху израильскими ракетами

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в пятницу, что Азербайджан наносит удары по гражданским объектам в Нагорном Карабахе баллистическими... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:57

2020-10-02T16:57

2020-10-02T17:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении <a href="https://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan" target="_blank">Арцрун Ованнисян</a> заявил в пятницу, что <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> наносит удары по гражданским объектам в Нагорном Карабахе баллистическими ракетами, предположительно израильским ОТРК LORA.Ранее армянские власти выложили в интернете видеокадры ракетного удара по мосту на реке Акари, связывающему Армению с Карабахом.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире