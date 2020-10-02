Армения заявила об ударах Азербайджана по Карабаху израильскими ракетами
16:57 02.10.2020 (обновлено: 17:08 02.10.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПоврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в пятницу, что Азербайджан наносит удары по гражданским объектам в Нагорном Карабахе баллистическими ракетами, предположительно израильским ОТРК LORA.
Ранее армянские власти выложили в интернете видеокадры ракетного удара по мосту на реке Акари, связывающему Армению с Карабахом.
"Удары по гражданским объектам наносятся также баллистическими ракетами, предположительно ракетой LORA", - написал Ованнисян в Facebook.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и