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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578100829.html
Пашинян заявил, что действия Турции в Карабахе "могут поджечь" регион
Турция своими действиями по Нагорному Карабаху стремится укрепить влияние на Южном Кавказе, "ее мечта - построить империю, похожую на султанат", считает премьер РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:35
2020-10-02T12:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Турция своими действиями по Нагорному Карабаху стремится укрепить влияние на Южном Кавказе, "ее мечта - построить империю, похожую на султанат", считает премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."После атаки и поражения, понесенного на границах Армении в июле (в Нагорном Карабахе - ред.), Азербайджан обратился к Турции, и очевидно, что Анкара принимает решения по многим ключевым аспектам ситуации", - сказал Пашинян в интервью французскому изданию <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Figaro</a>.По его словам, их цель - изменить региональный баланс сил в свою пользу."Желание Турции - укрепить свою роль и влияние на Южном Кавказе и тем самым изменить статус-кво, существующий более века. Ее мечта - построить империю, имитирующую султанат". - считает премьер Армении.Он подчеркнул, что действия Анкары "могут поджечь" весь регион.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201002/armeniya-1578099699.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578099011.html
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франция
азербайджан
армения
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никол пашинян, франция, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил, что действия Турции в Карабахе "могут поджечь" регион

12:35 02.10.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Турция своими действиями по Нагорному Карабаху стремится укрепить влияние на Южном Кавказе, "ее мечта - построить империю, похожую на султанат", считает премьер Армении Никол Пашинян.
"После атаки и поражения, понесенного на границах Армении в июле (в Нагорном Карабахе - ред.), Азербайджан обратился к Турции, и очевидно, что Анкара принимает решения по многим ключевым аспектам ситуации", - сказал Пашинян в интервью французскому изданию Figaro.
По его словам, их цель - изменить региональный баланс сил в свою пользу.
"Желание Турции - укрепить свою роль и влияние на Южном Кавказе и тем самым изменить статус-кво, существующий более века. Ее мечта - построить империю, имитирующую султанат". - считает премьер Армении.
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Он подчеркнул, что действия Анкары "могут поджечь" весь регион.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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