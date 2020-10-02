Пашинян заявил, что действия Турции в Карабахе "могут поджечь" регион
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Турция своими действиями по Нагорному Карабаху стремится укрепить влияние на Южном Кавказе, "ее мечта - построить империю, похожую на султанат", считает премьер Армении Никол Пашинян.
"После атаки и поражения, понесенного на границах Армении в июле (в Нагорном Карабахе - ред.), Азербайджан обратился к Турции, и очевидно, что Анкара принимает решения по многим ключевым аспектам ситуации", - сказал Пашинян в интервью французскому изданию Figaro.
По его словам, их цель - изменить региональный баланс сил в свою пользу.
"Желание Турции - укрепить свою роль и влияние на Южном Кавказе и тем самым изменить статус-кво, существующий более века. Ее мечта - построить империю, имитирующую султанат". - считает премьер Армении.
Он подчеркнул, что действия Анкары "могут поджечь" весь регион.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.