https://ria.ru/20201002/karabakh-1578099011.html

Армения заявила о наличии механизмов для признания независимости Карабаха

Ереван владеет политическими и правовыми механизмами для признания независимости Нагорного Карабаха, заявила РИА Новости пресс-секретарь МИД Армении Анна... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:17

2020-10-02T12:17

2020-10-02T12:17

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Ереван владеет политическими и правовыми механизмами для признания независимости <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a>, заявила РИА Новости пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян."Действительно есть общественный спрос на признание независимости Арцаха. Я бы хотела отметить, что у Армении достаточно правовых и политических механизмов, которые могут быть соответственно использованы, основываясь на оценке ситуации", - сказала она.Ранее премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578098766.html

https://ria.ru/20201002/armeniya-1578097108.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире