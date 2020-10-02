Армения заявила о наличии механизмов для признания независимости Карабаха
© РИА Новости / / Перейти в фотобанкАвтомобиль со следами попадания снарядов в лобовом стекле и дома в городе Тертер, пострадавшие от боев в районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ереван владеет политическими и правовыми механизмами для признания независимости Нагорного Карабаха, заявила РИА Новости пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
"Действительно есть общественный спрос на признание независимости Арцаха. Я бы хотела отметить, что у Армении достаточно правовых и политических механизмов, которые могут быть соответственно использованы, основываясь на оценке ситуации", - сказала она.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.