https://ria.ru/20201002/karabakh-1578095293.html

Премьер Армении заявил, что Турция перевезла в Карабах тысячи наемников

Турция обучила и перевезла тысячи наемников в Нагорный Карабах из оккупированных ею районов на севере Сирии, заявил премьер Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:36

2020-10-02T11:36

2020-10-02T11:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

турция

сирия

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Турция обучила и перевезла тысячи наемников в Нагорный Карабах из оккупированных ею районов на севере Сирии, заявил премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Мы знаем, что Турция обучила и перевезла тысячи наемников и террористов из оккупированных районов на севере Сирии. Эти наемники и террористы сегодня воюют против армян. Многие из них даже не знали, зачем Турция разместила их в Азербайджане", - сказал Пашинян в интервью французскому изданию Figaro.По его словам, Еревану также известно, что эти наемники принимают наркотические вещества, потому что в карманах их военной формы были обнаружены шприцы с наркотиками."Это говорит о том, около 30% потерь с азербайджанской стороны составляют наемники из-за границы", - заключил премьер.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html

https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html

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нагорный карабах

турция

сирия

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, турция, сирия, азербайджан, армения, в мире